Đang vây bắt kẻ nghi ngáo đá cầm lựu đạn cố thủ gần Ngân hàng Đông Á ở Sài Gòn

Khuya 30/1, Công an quận 10 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa trước con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, TP.HCM - nơi đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ trong nhà.



Theo đó, khoảng 16h15 cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm vật giống lựu đạn và súng tiếp cận phòng giao dịch ngân hàng Đông Á trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, TPHCM.



Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: C.T

Lúc này, các bảo vệ ngân hàng phát hiện nên đã tìm cách khoá cửa và báo cho công an. Nam thanh niên lúc này chạy vào con hẻm bên hông ngân hàng vào nhà dân để cố thủ.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 10 cùng các đơn vị nghiệp Công an TPHCM đã có mặt phong toả hiện trường. Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kì theo dõi.

Theo Công an quận 10 cho biết, từ nguồn tin báo của quần chúng công an tình nghi 1 thanh niên (ngụ phường 9, quận 10) có dấu hiệu sử dụng ma tuý. Đáng nói, thanh niên này rất ít khi ở nhà nên công an chưa kiểm tra được.

Đến 16h ngày 30/1, công an phường đi tuần tra phát hiện nam thanh niên này nên kiểm tra hành chính. Thanh niên không chấp hành mà chống đối và cởi áo. Lúc này, công an phát hiện bên trong áo có vật nghi là súng, lựu đạn nên đã tản ra báo cho các đơn vị liên quan.

Khi công an tới hiện trường thì nam thanh niên chạy vào căn nhà kế bên ngân hàng Đông Á cố thủ. Công an tiến hành phong toả đoạn đường Lý Thái Tổ để phục vụ việc vây bắt đối tượng.

Công an vẫn đang tiến hành phong toả để vây bắt kẻ nghi ngáo đá cầm lựu đạn cố thủ gần Ngân hàng Đông Á. Ảnh: C.T

Tối cùng ngày, nhiều đơn vị Công an TPHCM đã có mặt tiến hành vận động thuyết phục nam thanh niên ra ngoài nhưng vẫn chưa được. Các trinh sát tiến hành tiếp cận căn nhà nhưng không thành công.

Hơn 22h cùng ngày, lực lượng điện lực có mặt tiến hành ngắt điện căn nhà nơi nam thanh niên cố thủ.