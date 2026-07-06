Đang uống cà phê thì phát hiện trúng Jackpot hơn 23 tỷ đồng

Một người đàn ông sinh sống và làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại An Giang vừa trở thành chủ nhân giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị 23.459.457.000 đồng.

Ngày 6/7, Chi nhánh Vietlott miền Nam đã tổ chức lễ trao giải Jackpot kỳ quay số mở thưởng số 01528 cho người chơi có tên viết tắt T.C.D. Theo Vietlott, tấm vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán trên đường 30/4, phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ.

Chia sẻ tại lễ trao giải, anh T.C.D cho biết đã chơi Vietlott trong nhiều năm. Ngoài việc mua vé tại các điểm bán khi thuận tiện, anh còn thường xuyên mua từ những người bán vé số dạo.

Theo anh, việc mua vé từ người bán dạo không chỉ để thử vận may mà còn là cách ủng hộ những người mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Trong kỳ quay số mang lại giải thưởng hơn 23,4 tỷ đồng, anh tình cờ gặp một người bán vé số dạo có bán vé Vietlott nên dừng lại mua một tấm vé trị giá 10.000 đồng như thường lệ.

"Tôi thường ưu tiên mua vé Vietlott từ những người bán vé số dạo. Với tôi, mỗi tấm vé không chỉ là hành động sẻ chia, sự ủng hộ dành cho những người mưu sinh hằng ngày, mà còn là cách để bản thân cầu may, gửi gắm niềm tin vào những cơ hội mới trong cuộc sống", anh chia sẻ.

Anh cũng cho biết không ngờ quyết định rất bình thường ấy lại mang đến giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

"Nếu hôm đó tôi không dừng lại mua tấm vé ấy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một trong những cơ hội đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chỉ với 10.000 đồng mà tôi đã trúng hơn 23,4 tỷ đồng", anh nói.

Theo người trúng thưởng, khoảnh khắc biết mình may mắn đến vào một buổi sáng khi anh đang ngồi uống cà phê và lấy tấm vé ra dò kết quả trên website của Vietlott.

Ban đầu, anh không tin vào những gì mình nhìn thấy nên liên tục kiểm tra lại các con số. Sau đó, anh báo tin cho vợ và cả hai tiếp tục đối chiếu kết quả nhiều lần trước khi xác nhận mình thực sự là chủ nhân của giải Jackpot.

Dù biết tin trúng thưởng từ sáng thứ Bảy, anh T.C.D cho biết đến thứ Tư tuần sau mới chủ động liên hệ Chi nhánh Vietlott miền Nam để làm thủ tục nhận giải vì muốn xác minh kỹ thông tin và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Sau khi nhận thưởng, anh dự định ưu tiên giải quyết một số công việc của gia đình, dành một phần tiền để tiết kiệm, lên kế hoạch đầu tư phù hợp và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục công việc hiện tại dù đã trở thành chủ nhân giải thưởng hơn 23,4 tỷ đồng, đồng thời vẫn duy trì việc mua vé Vietlott như một hình thức giải trí hợp pháp.

Tại lễ trao giải, anh đã ủng hộ 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Với giải thưởng hơn 23,4 tỷ đồng, số thuế phải nộp của anh T.C.D là hơn 2,3 tỷ đồng, được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.



