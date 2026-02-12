HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

Tuấn Minh |

Có 3 tiền án, đang trốn truy nã, nhưng Trần Thế Huynh vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người

Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa bắt giữ Trần Thế Huynh (SN 1986, ngu thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng nói, Huynh đang bị truy nã nhưng vẫn giả danh công an, lãnh đạo tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đang truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo 65 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt giữ Trần Thế Huynh - đối tượng đang truy nã nhưng vẫn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra xác định Trần Thế Huynh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi trốn truy nã, Huynh "dạt" về địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú, lấy tên giả là Trần Văn Tuân (SN 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 10, khu đô thị Vinhomes Oceans Park Đa Tốn, Gia Lâm, TP Hà Nội) và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thế Huynh tự xưng là cán bộ công an và nói có quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh, có thể xin mua được các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng các thông tin của Huynh đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Huynh đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn Ninh Bình với số tiền trên 65 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông báo, ai là bị hại của Trần Thế Huynh với thủ đoạn trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Công an tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp.


