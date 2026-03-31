Đang trên đường tới châu Âu, loạt tàu chở 1,2 triệu thùng dầu đột ngột chuyển hướng giữa biển: 'Lục địa già' chuẩn bị đón tin xấu

Y Vân |

Châu Âu có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong những tuần tới.

Các tàu chở dầu diesel hướng tới châu Âu đã thay đổi hướng đi trên biển, do cuộc xung độ giữa Mỹ-Israel và Iran đẩy giá lên cao và làm gia tăng cạnh tranh về nguồn cung.

Bốn tàu chở dầu mang tên Aliai, Minerva Vaso, Grand Ace6 và Elka Delphi gần đây đã nạp nhiên liệu diesel tại Mỹ và bắt đầu vượt Đại Tây Dương, theo dữ liệu từ Vortexa. Tàu Aliai ban đầu phát tín hiệu hướng về Gibraltar, trong khi 3 tàu còn lại hướng về Amsterdam.

Tuy nhiên, tất cả các tàu đều đã đổi hướng đột ngột. Tàu Grand Ace6 hiện đang phát tín hiệu về Lome thuộc Togo ở Tây Phi, trong khi 3 tàu còn lại đang hướng về phía đông nam. Theo dữ liệu của Vortexa, các tàu này chở tổng cộng khoảng 1,2 triệu thùng dầu diesel.

Việc các tàu chở dầu chuyển hướng diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông làm đảo lộn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu khi eo biển Hormuz bị Iran kiểm soát chặt. Khi thị trường thiếu hụt hàng triệu thùng dầu từ vùng Vịnh Ba Tư, nguồn cung nhiên liệu ở châu Á đang chịu áp lực nặng nề, trong khi các nhà giao dịch và phân tích dầu mỏ cho rằng châu Âu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong những tuần tới.

Mặc dù không có tàu nào trong số 4 tàu trên báo hiệu điểm đến là châu Á, nhưng giá dầu diesel đã tăng vọt trong khu vực này. Một số thùng dầu này cuối cùng có thể sẽ được vận chuyển đến tay người mua ở phía Đông, một dấu hiệu khác cho thấy cuộc khủng hoảng đang lan rộng khắp thị trường năng lượng toàn cầu.

“Thời (cú sốc) đối với châu Âu sẽ đến, nhưng hiện tại châu Á đang cảm nhận mạnh mẽ nhất”, Philip Jones-Lux, nhà phân tích dầu mỏ cấp cao tại công ty phân tích năng lượng Sparta Commodities, nhận định về nguồn cung dầu diesel.

Ông Jones-Lux cho biết, châu Âu có thể đang thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều dầu thô để chế biến. Tại châu Á, lượng dầu thô được lọc tại các nhà máy lọc dầu đang giảm do thiếu nguồn cung.

Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh là những nước nhập khẩu ròng nhiên liệu diesel, loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành mọi thứ từ xe tải đến thiết bị xây dựng. Một trong những nhà cung cấp chính của khu vực là Ấn Độ, nhưng hiện nay xuất khẩu từ quốc gia Nam Á này đang hướng đến các thị trường khác.

“Trong hơn 1,5 tuần qua, toàn bộ lượng dầu diesel xuất khẩu từ Ấn Độ đều đổ về Đông Nam Á”, Mick Strautmann, nhà phân tích thị trường tại Vortexa cho biết. “Giá dầu diesel ở châu Á cao hơn nhiều so với châu Âu, đẩy dòng chảy dầu về phía đông”.

Theo dữ liệu của Vortexa, mặc dù một số lô hàng dầu diesel từ Mỹ đã chuyển hướng khỏi châu Âu, nhưng nhiều lô hàng khác hiện đang trên đường đến đó.

Hơn nữa, thỏa thuận giữa các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế về việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ sẽ giúp giảm áp lực ngắn hạn lên nguồn cung.

“Nhìn chung, trong tháng 4, lượng nhập khẩu dầu diesel vào châu Âu sẽ giảm mạnh”, George Shaw, một nhà phân tích dầu mỏ tại Kpler, cho biết. “Hiện tại, phần lớn lượng nhập khẩu sẽ đến từ Mỹ, vì đây là khu vực duy nhất có khả năng giải quyết sự thiếu hụt này”.

Theo Financial Post ﻿

