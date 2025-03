Ngày 11-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05), Công an TP Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng (7,5 triệu đồng/đối tượng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng vào ngày 20-2, PA05 Công an TP Huế phát hiện một số tài khoản mạng xã hội trên địa bàn đăng tải, chia sẻ thông tin có đối tượng thực hiện hành vi "bắt cóc", "buôn người" gây hoang mang dư luận.

Hai trong số 3 đối tượng đăng tin "bắt cóc" sai sự thật. Ảnh công an cung cấp.

Trong đó tài khoản Facebook đăng bài viết có nội dung xuyên tạc: "Tình trạng bắt cóc hiện nay rất nhiều. Trường hợp này là con của phụ huynh trường Phú Cát Huế mình. Nên phụ huynh cẩn thận đưa đón con em nhé". Kèm đó là hình ảnh chụp màn hình một group zalo của một lớp học, trong đó có người nói rằng một học sinh lớp 4 gần nhà bị người đàn ông lạ dẫn đi như kiểu bị bỏ "bùa mê". Người này nói rằng may có nhiều người quen với học sinh này nên tri hô khiến người đàn ông bỏ đi và cháu bé mới tỉnh lại.

Nội dung Facebook Dũng Nguyễn đăng tin sai sự thật về "bắt cóc". Ảnh do công an cung cấp.

Còn Facebook Dũng Nguyễn lại viết "góc chia sẻ" với nội dung hoàn toàn bịa đặt: "Hôm nay con mình đi học trường Phạm Văn Đồng về đang đứng đợi mình đến đón, có một người mặc áo quần grap đến nói là ba con đặt xe chú chở về. May mà con không lên xe... Nhờ mọi người chia sẻ. Bọn buôn người càng ngày càng loạn".

Ngay lập tức, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo PA05 phối hợp với các phòng chức năng xác minh, làm rõ, nhằm trấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Trần Thị Sơn Nh. (SN 1988), Nguyễn Thị Th. (SN 1983) cùng trú tại phường Tây Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế và Nguyễn Văn D. (SN 1983; trú tại phường Phú Hậu, quận Phú Xuân, TP Huế) là 3 đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc "bắt cóc", "buôn người" xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật, đã gây hoang mang dư luận. Động cơ, mục đích nhằm chia sẻ và cảnh báo chung đến cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, thông tin đăng tải mang tính suy diễn, không đúng bản chất sự việc, sai sự thật đã gây hoang mang trong dư luận, giáo viên và học sinh các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế.