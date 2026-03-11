Nấu bánh chưng phải có giấy tờ phòng cháy chữa cháy là thông tin sai sự thật

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội thông tin Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố vừa xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật về việc lực lượng Công an kiểm tra nấu bánh chưng phải có giấy tờ phòng cháy chữa cháy trên mạng xã hội facebook.

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một trang facebook đăng tải thông tin sai sự thật về việc Công an kiểm tra việc nấu bánh chưng phải có giấy tờ phòng cháy chữa cháy.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên thuộc quản lý của một công ty có trụ sở tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, đại diện công ty thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, dẫn đến nội dung sai sự thật và đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Ngày 4/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt công ty này 15 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần thận trọng, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.