Đặng Thu Thảo gia nhập đường đua ảnh Tết, nhìn vào chỉ biết chốt 2 chữ!

Đường đua ảnh Tết năm nay tiếp tục rộn ràng khi mỗi ngày lướt MXH sẽ thấy ai ai cũng thi nhau khoe khoảnh khắc rạng rỡ, lung linh. Sau Lan Khuê, Tăng Thanh Hà, Linh Rin thì phu nhân hào môn Đặng Thu Thảo chính thức "nhập cuộc" với bộ ảnh gia đình ngập tràn không khí sum vầy. Không cần concept cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, chỉ một khung hình thôi cũng đủ khiến dân tình phải thốt lên 2 chữ: Viên mãn!

Trong loạt ảnh vừa được đăng tải, Hoa hậu Việt Nam 2012 diện áo dài ren trắng thanh lịch, mái tóc uốn nhẹ buông xõa, khuôn mặt đầy phúc khí. Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân nắm tay, hạnh phúc ngập trang khung hình. .

Nhưng spotlight thực sự thuộc về ba nhóc tỳ. Các bé diện áo dài tông xanh nổi bật, quây quần trên sofa và trao cho nhau những cái hôn má cực đáng yêu. Khoảnh khắc hai anh chị nghiêng người thơm em út khiến khung hình như tan chảy vì độ ngọt ngào. So với 2 bé đầu, Đặng Thu Thảo thoải mái hơn khi cho con gái lên sóng. Bộ ảnh nhà Đặng Thu Thảo nhanh chóng gây bão, ai cũng thi nhau xin vía.

"Thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo đăng ảnh ngọt ngào bên chồng doanh nhân (ảnh: FBNV)

3 nhóc tỳ cũng được diện áo dài để du xuân (Ảnh: FBNV)

Đặng Thu Thảo thoải mái cho con gái út "lên sóng" (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Tín Nguyễn có 10 năm đồng hành từ yêu đến cưới. Cặp đôi chào đón bé gái đầu lòng vào năm 2018 và con trai thứ 2 vào năm 2020. Nhóc tỳ của Đặng Thu Thảo là những hoàng tử - công chúa chính hiệu khi ở trong biệt thự xịn, học trường quốc tế, được mẹ bồi dưỡng nhiều kỹ năng, du lịch nước ngoài "như đi chợ".

Từ sau khi lui về hậu trường, Đặng Thu Thảo dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và các con. Cô từng trải lòng rằng rất hài lòng về cuộc sống bình yên, có nhiều thời gian cho gia đình và công việc cá nhân. "Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết", Đặng Thu Thảo từng chia sẻ.

Dù đã lui về hậu trường nhưng nhất cử nhất động của Đặng Thu Thảo đều gây sốt (Ảnh: FBNV)