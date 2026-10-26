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Đang tập văn nghệ, nữ sinh lớp 10 bị các bạn lao vào đánh hội đồng ở Nghệ An: Đã rõ nguyên nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Khi T.A. đang tập văn nghệ trong lớp thì 3 bạn nữ khác lao vào túm tóc, dùng tay đánh, dùng chân đạp vào người, kéo lê trên sàn nhà.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đang tập văn nghệ trong lớp thì bất ngờ bị 3 bạn nữ khác lao vào túm tóc, dùng tay đánh, dùng chân đạp vào người, kéo lê trên sàn nhà. Vụ việc khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc. 

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo VOV cho hay, chiều 26/10, bà Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy, tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/10, trong lúc các học sinh đang tập văn nghệ. 

Nữ sinh bị đánh là em L.T.A. Còn 3 nữ sinh tham gia đánh bạn là: H.N.K.; H.T. và M.D. Cả 4 nữ sinh đều là học sinh lớp 10, Trường THPT Đinh Bạt Tụy. Sau sự việc, L.T.A. đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Theo bà Long, đến thời điểm ngày 26/10 tình trạng sức khỏe của nữ sinh không có gì nghiêm trọng.

Cũng trong sáng ngày 26/10, nhà trường đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc, yêu cầu 4 nữ sinh viết bản tường trình để xác định nguyên nhân, diễn biến vụ việc. Đại diện nhà trường, phụ huynh và các học sinh liên quan cũng có mặt tại Công an xã Hưng Nguyên Nam để phục vụ công tác xác minh.

Chiều tối ngày 26/10, theo báo Dân trí, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu của Trường THPT Đinh Bạt Tụy liên quan đến sự việc trên. 

Nữ sinh T.A. (mặc áo hồng) bị nhóm bạn lao vào đánh hội đồng trong lúc đang tập văn nghệ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo báo cáo của nhà trường, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc em T.A. và 3 nữ sinh còn lại có mâu thuẫn từ hồi học lớp 9. Khi vào học tại Trường THPT Đinh Bạt Tụy, các nữ sinh này tiếp tục nói xấu, xúc phạm, truyền từ người này qua người khác, gây xích mích trong một thời gian.                       

Chiều 25/10, khi T.A. đang tập văn nghệ trong lớp thì bị N.K, H.T. và M.D. đánh. Sự việc được 2 em Tr.A. và P.T. (học cùng lớp) dùng điện thoại quay lại và gửi cho nhiều bạn khác. Tr.A sau đó đã đăng tải đoạn clip lên tài khoản mạng xã hội cá nhân vào tối ngày 25/10. 

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lãnh đạo Trường THPT Đinh Bạt Tụy đã tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình trạng sức khỏe, tâm lý của nữ sinh T.A., đồng thời phối hợp với gia đình chăm sóc, khám và điều trị khi cần thiết.

Các học sinh liên quan được nhà trường yêu cầu viết bản tường trình, mời phụ huynh các em đến làm việc. Phía nhà trường cũng chủ động ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra xung đột, yêu cầu các nữ sinh không đe dọa, gây áp lực hoặc trả đũa nhau.

Ban giám hiệu Trường THPT Đinh Bạt Tụy phân công giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh, bảo đảm quyền học tập và an toàn của học sinh trong thời gian giải quyết vụ việc.

Hiện Trường THPT Đinh Bạt Tụy đang phối hợp với Công an xã Hưng Nguyên Nam xử lý vụ việc. Đại diện nhà trường khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm các học sinh vi phạm để răn đe, giáo dục.

Tags

đánh hội đồng

Nữ Sinh

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