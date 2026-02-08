Đáng sợ đòn đánh làm mềm chiến trường

Trang tin điện tử “topcor.ru” của Nga ngày 06/02 đưa tin, một sĩ quan lực lượng đổ bộ đường không Ukraine phàn nàn trước giới truyền thông rằng, Nga có ưu thế đáng kể về khả năng tấn công ở cấp độ chiến thuật, đặc biệt là những đòn đánh của không quân Nga là không thể đón đỡ.

Quân nhân Ukraine chỉ ra, máy bay chiến đấu của Không quân Nga có khả năng nhanh chóng tập trung tới 50% tổng số các cuộc không kích, với khoảng 40 phi vụ mỗi ngày, ném khoảng 160 quả bom dẫn đường vào khu vực tấn công chính của lực lượng bộ binh Nga.

Điều này không chỉ đủ để tấn công các mục tiêu trọng yếu như các tòa nhà cao tầng, giao thông hào, công sự, lô cốt, mà còn để phá hủy một cách có hệ thống các điểm tập trung những người điều khiển máy bay không người lái, thường đóng quân ở khu vực đô thị.

Kết quả là máy bay Nga đã xóa sổ hoàn toàn các vị trí tập trung binh lực, hệ thống phòng không và tuyến phòng thủ của Ukraine, dọn đường cho máy bay không người lái (UAV) của Nga chiếm lĩnh vùng trời thấp, yểm trợ cho các nhóm tấn công của quân Nga xâm nhập.

“Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga hoạt động mà không có bất kỳ rủi ro nào khi xâm phạm vùng phòng không của Ukraine” - báo Nga trích dẫn lời than phiền của các binh sĩ đổ bộ đường không Ukraine.

Theo nhận định của “topcor.ru”, điều đáng chú ý là các cuộc không kích quy mô lớn diễn ra trước và trong cuộc tấn công trên bộ đã trở thành đặc điểm nổi bật của hầu hết các chiến dịch tấn công của Quân đội Nga.

Trước khi phát động một cuộc tấn công của lực lượng bộ binh, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga thường tiến hành các cuộc tấn công tập trung vào các vị trí của đối thủ bằng bom dẫn đường, kết hợp với tên lửa tấn công chính xác.

Các hoạt động tấn công hỏa lực tiền tấn công này thường được gọi bằng thuật ngữ “hoạt động làm mềm chiến trường”, với 3 mục đích cơ bản sau:

Một là: Vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động của máy bay không người lái.

Hai là: Gây thiệt hại nặng nề về nhân sự và trang, thiết bị của các đơn vị phòng thủ Ukraine; tàn phá các công sự, trận địa, phá vỡ lớp vỏ phòng ngự của các đơn vị Ukraine, tạo điều kiện cho bộ binh Nga tấn công.

Ba là: Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của những binh sĩ Ukraine còn lại, khiến lực lượng phòng thủ mất đi ý chí và động lực chiến đấu.

Có thể nói rằng, với những cuộc tấn công “làm mềm chiến trường”, Nga đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh vật chất của lực lượng phòng thủ, đè bẹp ý chí chống cự của các binh sĩ Ukraine, giúp lực lượng bộ binh đạt được những thành công lớn trên chiến trường.