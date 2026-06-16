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Đằng sau video viral cảnh bể cá vỡ tung thành “thủy cung” trong nhà: Đàn cá giá 1 tỷ đã bị chủ nấu lên ăn hết

Chi Chi
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Tuy nhiên những người ăn cho biết “Không ngon chút nào”.

Vào ngày 14 tháng 6, tại Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc, một bể cá lớn đã sử dụng được 5 năm trong văn phòng bất ngờ bị vỡ do lớp keo bị lão hóa, ngay khi đang chứa đầy 4 tấn nước. Video từ camera an ninh trong nhà sau đó đã được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội

Theo ông Đỗ, một người bạn thân của chủ bể cá, trong bể nuôi nhiều loại cá cảnh quý hiếm, bao gồm 8 con cá rồng (cá rồng kim long, cá rồng huyết long) dài từ 60 đến 65 cm, 3 con cá hổ, 2 con cá đuối nước ngọt hoàng đế và 1 con cá quỷ (Satan). Tổng giá trị số cá cảnh trong bể lên tới hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,05 tỷ đồng).

Cảnh bể cá vỡ khiến người xem lo lắng thay chủ nhà

Do vụ việc xảy ra bất ngờ và tốc độ dòng nước tràn ra cực nhanh vào lúc hơn 6 giờ sáng, đến khoảng 8 giờ sáng khi có người đến làm việc mới phát hiện ra, khiến cơ hội cứu sống cá tốt nhất đã bị bỏ lỡ.

Sau khi cứu hộ, cuối cùng chỉ có 1 con cá rồng kim long, 1 con cá đuối và 3 con cá hổ được cứu sống, số cá quý còn lại đều đã chết.

Vì tò mò về hương vị của những con cá này, chủ nhân đã mang hai con đi chế biến tại nhà hàng. Kết quả được mọi người nhận xét là không ngon, cá cảnh ít vận động nên chất lượng thịt không tốt.

Đằng sau video viral cảnh bể cá vỡ tung thành “thủy cung” trong nhà: Đàn cá giá 1 tỷ đã bị chủ nấu lên ăn hết - Ảnh 2.

Đàn cá quý đã được đem đi chế biến

Ông Đỗ cho biết, họ là những người đam mê nuôi cá đã nhiều năm, vì vậy lần này khi bể bị vỡ, tâm lý của họ khá bình ổn và sau này vẫn sẽ tiếp tục mua cá về nuôi.

Theo video do nhiều người bạn của chủ bể cá đăng tải, mọi người đều giữ thái độ rất cởi mở, đùa rằng mình đã được thưởng thức một bữa tiệc trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ và thẳng thắn nhận xét thịt cá "vị chỉ tạm được". Chủ nhân bể cá cũng bày tỏ rằng mình vẫn sẽ tiếp tục nuôi cá trong tương lai.

Nguồn: HK01

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