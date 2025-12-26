Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), chiếc tàu ngầm đã được trình diễn trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo đất nước Kim Jong-un tới xưởng đóng tàu Pondae.

Điều đáng chú ý ở chỗ đây không phải lần đầu tiên vật thể này được trưng bày, chính xác là chỉ đến bây giờ nó mới được ra mắt với kích thước đầy đủ.

Dựa vào vẻ ngoài, có thể đoán rằng con tàu hiện đang trong quá trình hoàn thiện, và màu nâu đỏ của nó là lớp sơn lót trước khi phủ lớp sơn đen cuối cùng.

Phân tích các bức ảnh đã công bố, một số chuyên gia cho rằng lượng giãn nước của tàu ngầm có thể xấp xỉ 8.700 tấn. Sáu ống phóng ngư lôi được đặt ở mũi tàu. Hiện chưa rõ đường kính chính xác của chúng, nhưng có thể giả định rằng đây là ngư lôi tiêu chuẩn 533 mm, loại phổ biến nhất đối với các tàu ngầm hiện đại.

Đồng thời các chuyên gia cũng đặc biệt chú ý đến một số thay đổi trong thiết kế cả thân tàu và cấu trúc thượng tầng. Theo đó, so với tàu ngầm "Anh hùng Kim Kun Ok" (Dự án 641), được hạ thủy vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại xưởng đóng tàu Pondae ở Sinpo, chiếc tàu ngầm mới có thiết kế đồ sộ hơn nhiều.

Một đặc điểm nổi bật là những thay đổi trong cấu trúc thượng tầng, khi nó trở nên lớn hơn và có một "gờ" nhô lên rõ rệt. Điều này liên quan trực tiếp đến nhu cầu chứa các loại tên lửa đạn đạo.

Tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên tại xưởng đóng tàu Pondae.

Nhìn chung, thông tin về việc Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân thường được cho là bắt đầu từ đầu năm 2024.

Khi đó Cơ quan tình báo Hàn Quốc, dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, đã ghi nhận hoạt động mới tại xưởng đóng tàu Pongdae, nơi đặt Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo Tàu ngầm.

Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị chế tạo một loại tàu ngầm hoàn toàn mới.

Giả định của tình báo Hàn Quốc về sự hiện diện của một lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm mới chủ yếu dựa trên kích thước của nó, cũng như những tuyên bố trước đây của ông Kim Jong-un về ý định xây dựng một hạm đội tàu ngầm hạt nhân.

Sau đó vào tháng 10 năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-baek tuyên bố trong một phiên điều trần tại Ủy ban Quốc phòng Quốc hội rằng Triều Tiên có thể đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Nga để phát triển hạm đội tàu ngầm.

Một tháng sau, vào tháng 9 năm 2025, Hàn Quốc bắt đầu điều tra các báo cáo về việc Nga đang cung cấp các module lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm Triều Tiên.

Theo thông tin được hé lộ, đây là các lõi lò phản ứng, turbine và hệ thống làm mát được tháo dỡ từ những tàu ngầm hạt nhân Nga đã ngừng hoạt động.