Đằng sau mức giá 1.999 USD của iPhone Duo và lý do Apple nhảy vào thị trường điện thoại gập dù người dùng không mấy mặn mà

Apple trình làng iPhone Duo giá 1.999 USD - nước đi tái định vị phân khúc siêu cao cấp giữa lúc thị trường điện thoại di động suy thoái. Dù màn hình gập đã xuất hiện từ lâu, Apple vẫn tung sản phẩm nhằm tạo biểu tượng địa vị mới và kích cầu tiêu dùng.

Tại sự kiện mới nhất, Apple đã tạo ra bước ngoặt lớn cho iPhone trong gần hai thập kỷ vừa qua khi trình làng iPhone Duo - chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng với giá khởi điểm lên tới 1.999 USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh điện thoại gập vốn chưa bao giờ thực sự trở thành sản phẩm đại chúng. Chúng quá đắt đỏ, cồng kềnh, dễ hỏng và hiện chỉ chiếm chưa đầy 2% thị phần điện thoại di động toàn cầu.

Vậy tại sao gã khổng lồ công nghệ hàng đầu nước Mỹ vẫn quyết định nhảy vào cuộc chơi?

Tái định vị phân khúc siêu cao cấp khi smartphone truyền thống đã chạm trần

Trong nhiều năm, mô-típ điện thoại hình chữ nhật truyền thống đã đạt đến độ hoàn thiện gần như tuyệt đối. Những chiếc flagship có giá trên 1.000 USD giờ đây rất khó để phân biệt với các dòng máy tầm trung nếu chỉ nhìn lướt qua. Việc sở hữu một chiếc điện thoại có 3 ống kính camera thay vì 2 ống kính đã không còn đủ để tạo ra sự khác biệt hay sự chú ý trong các buổi tiệc.

Sự xuất hiện của iPhone Duo với giá 1.999 USD (đặt cạnh Samsung Galaxy Z Fold với giá 1.900 USD) thực chất là nước đi đánh vào tâm lý hàng hiệu.

iPhone Duo của Apple có giá 1.999 USD, cạnh tranh với GalaxyZ Fold của Samsung (Ảnh: NYT)

Nabila Popal, Giám đốc Nghiên cứu tại IDC, so sánh chiến lược này với ngành thời trang cao cấp: "Khi một sản phẩm trở nên độc quyền, số lượng giới hạn và đắt đỏ, tâm lý người tiêu dùng tự động sẽ khao khát nó. Giống như túi xách Chanel - người ta mua không phải vì chất liệu da, mà là để khẳng định vị thế và năng lực tài chính của mình."

Bằng cách trình làng một kiểu dáng hoàn toàn mới, Apple đang định nghĩa lại thế nào là một chiếc điện thoại "xa xỉ", và tạo ra một biểu tượng địa vị mới cho những khách hàng sẵn sàng chi tiền để trở nên khác biệt.

"Phao cứu sinh" doanh thu cho Apple giữa đợt bão giá và khủng hoảng linh kiện toàn ngành

2026 đang ghi nhận sự sụt giảm doanh số smartphone toàn cầu ở mức kỷ lục (dự báo có thể giảm lên tới 17%) do tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng từ sự bùng nổ của AI và sự gia tăng chi phí linh kiện do sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Chi phí tăng vọt này cũng đã buộc Apple phải tăng giá dòng flagship tiêu chuẩn. iPhone 18 Pro đã tăng thêm 100 USD so với bình thường, lên mức 1.199 USD.

Trong bối cảnh suy thoái của thị trường, màn hình gập lại là phân khúc hiếm hoi duy trì đang duy trì đà tăng trưởng.

Điện thoại gập chiếm chưa đến 2% thị trường di động, nhưng là phân khúc duy nhất tăng trưởng trong năm nay (Ảnh: NYT)

IDC dự báo với sự xuất hiện của iPhone Duo, doanh số điện thoại gập toàn cầu sẽ tăng 12% trong năm nay, đạt 22,9 triệu máy. Bằng việc bán một thiết bị ở mức giá gần 2.000 USD, Apple không chỉ tối ưu hóa biên lợi nhuận trên từng sản phẩm bán ra để bù đắp chi phí linh kiện leo thang, mà còn tạo ra một "động lực nâng cấp" mới cho những khách hàng đã quá nhàm chán với smartphone dạng dọc.

Nghệ thuật bán hàng xa xỉ của Apple: Không bán điện thoại mà bán "lý do để tiêu tiền"

iPhone Duo không phải là chiếc điện thoại dành cho số đông, và Apple thừa biết điều đó. Hãng chế tạo một chiếc điện thoại gập giá 2.000 USD không phải vì thị trường đang khao khát thiết bị gập, mà vì thị trường đang khát một lý do mới để tiêu tiền vào phân khúc cao cấp.

iPhone Duo ra mắt vào đúng thời điểm mà người dùng đang cần lý do để nâng cấp lên điện thoại mới (Ảnh: NYT)

Dù người dùng có thực sự cần một màn hình gập hay không, sức hút thương hiệu của Apple vẫn đủ lớn để biến iPhone Duo thành một sản phẩm khiến ai cũng phải ghé qua cửa hàng để dùng thử. Và trong nghệ thuật bán hàng xa xỉ, kéo được khách hàng bước vào cửa hàng, kích thích sự tò mò của họ đã là một nửa của chiến thắng./