Đằng sau con số 0 của Timor Leste là nguy cơ lớn đe dọa đội tuyển Việt Nam

0 bàn thắng, 0 lần dứt điểm trúng đích, tuyển Timor Leste vẫn phát đi một lời cảnh báo cho đội tuyển Việt Nam.

7-0, tỉ số cho thấy sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste. Thoạt nhìn, những gì đội bạn làm được trong suốt 90 phút là 0 bàn thắng và 0 cú sút trúng đích.

Nhưng khi đào sâu vào các con số thống kê, tuyển Timor Leste đã mang tới một lời cảnh báo đầy sức nặng cho đội tuyển Việt Nam. Đội bạn tạo ra 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt, 1 lần đưa bóng trúng khung gỗ và đạt thông số xGoal (bàn thắng kỳ vọng) lên tới 1,00.

Timor Leste đã có những tình huống suýt tìm được bàn thắng vào lưới thủ môn Patrik Lê Giang

Thật vậy, tuyển Timor Leste tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ Việt Nam bằng những tình huống tấn công biên. Đặc biệt, khi những đường chuyền của Timor Leste nhả về tuyến hai, tuyển Việt Nam chưa có được sự che chắn thực sự chắc chắn cho khung thành.

Vấn đề này thực tế đã xuất hiện ở trận giao hữu gặp Myanmar. Khi sử dụng cặp tiền vệ Hoàng Đức – Quang Hải, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đã lường trước nguy cơ này. Hoàng Đức đã rất lâu mới trở lại vai trò như một tiền vệ thu hồi bóng. Còn Quang Hải cũng không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Điều này khiến cho hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam dễ bị tổn thương khi đội bạn khai thác vào khoảng trống trước mặt các trung vệ.

Nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự đang đặt lên vai Hoàng Đức

Trước những đối thủ không quá mạnh về khả năng kiểm soát và phòng ngự, đội tuyển Việt Nam có thể áp đảo nhờ hàng công với những chân sút như Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc. Nhưng mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều khi đội bạn có những tiền vệ chất lượng.

2 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, “máy quét” Doãn Ngọc Tân đóng vai trò quan trọng. Thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik chưa có phương án thay thế thực sự tốt cho tiền vệ người Hà Nội.

Đây sẽ là bài toán khó mà ông Kim cần đưa ra lời giải khi tuyển Việt Nam chạm trán những thử thách thực sự như Singapore hay Indonesia. Nếu không, chặng đường bảo vệ chức vô địch của “Những chiến binh Sao Vàng” – dù đã có thêm những chân sút nhập tịch – vẫn sẽ vô cùng chông gai.