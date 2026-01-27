Đằng sau ánh đèn runway: Hành trình thầm lặng của Chiho tại Vietnam Iconic Awards





Từ bản vẽ trên giấy đến "hào quang" sân khấu

Tại Vietnam Iconic Awards - sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi trong làng thời trang, mỗi bộ sưu tập đều mang theo áp lực nhất định. Với Chiho, hành trình ấy không bắt đầu khi người mẫu nhí sải bước trên runway, mà khởi nguồn từ những bản phác thảo liên tục được chỉnh sửa, những lần thử chất liệu và form dáng để phù hợp với nhịp sống năng động của trẻ.

Là thương hiệu theo đuổi thời trang trẻ em và teen mang tính ứng dụng cao, Chiho đặt ra bài toán cân bằng giữa hình ảnh trên sân khấu và khả năng mặc trong đời sống thường ngày. Trang phục cần đủ nổi bật dưới ánh đèn runway, nhưng vẫn phải đảm bảo sự thoải mái, linh hoạt để trẻ có thể vận động tự nhiên.

"Chúng tôi luôn hình dung các thiết kế không chỉ dành cho sân khấu, mà còn đồng hành cùng trẻ trong những khoảnh khắc đời thường," đại diện Chiho chia sẻ. "Sàn diễn là nơi kể câu chuyện, còn cuộc sống mới là nơi các thiết kế tiếp tục hành trình của mình."

Hậu trường Chiho: Những "chiến binh" thầm lặng

Nếu trên runway là sự chỉn chu và rạng rỡ thì phía sau cánh gà là một thế giới hoàn toàn khác: Gấp gáp, nóng bức và đầy áp lực. Để có 10 phút trình diễn hoàn hảo, đội ngũ Chiho đã phải trải qua một hành trình thầm lặng nhưng đầy kịch tính.

Giây phút dàn mẫu nhí của Chiho chờ đợi khoảnh khắc bước lên sàn runway.

Các set đồ được chuẩn bị theo thứ tự, từng chi tiết nhỏ được kiểm tra nhanh nhưng chính xác. Chỉ vài phút thay đồ cho mỗi người mẫu nhí, ekip phải đảm bảo trang phục vừa vặn, thuận tiện di chuyển và đúng tinh thần bộ sưu tập. Công việc này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả ekip. Đó là "cuộc chạy đua" thầm lặng với thời gian, nơi mỗi người đều hiểu rõ vai trò của mình.

Song song với công việc kỹ thuật, ekip cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các người mẫu nhỏ tuổi, giúp các em giữ được tâm lý ổn định và sự tự tin khi bước ra sân khấu lớn.

Khi thời trang ứng dụng bước lên sân khấu lớn

Sự xuất hiện của Chiho tại Vietnam Iconic Awards không đơn thuần là một màn trình diễn, mà là dịp để thương hiệu thể hiện cách tiếp cận riêng với thời trang trẻ em và teen: hiện đại, linh hoạt và gần với đời sống. Những thiết kế trong bộ sưu tập "Children are Hope" được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự trẻ trung, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được dấu ấn thẩm mỹ rõ nét trên sân khấu.

Từ bản vẽ trên giấy đến hào quang trên sân khấu Vietnam Iconic Awards.

Hành trình thầm lặng phía sau ánh đèn runway ấy chính là lời cam kết của Chiho về chất lượng và tâm huyết dành cho thời trang. Thành công tại Vietnam Iconic Awards là một cột mốc xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của một thương hiệu luôn khao khát vươn tới những giá trị biểu tượng.