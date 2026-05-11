Đang rầm rộ tin Ngô Diệc Phàm ra tù sớm, sắp lên chuyến bay trục xuất về Canada

Tối 10/5, theo tờ Sohu, cả MXH Weibo xôn xao trước thông tin Ngô Diệc Phàm đã được trả tự do và chuẩn bị lên chuyến bay từ Thâm Quyến (Trung Quốc) trở về Canada. Tin tức này ngay lập tức gây dậy sóng dư luận xứ tỷ dân. Công chúng thắc mắc lý do Ngô Diệc Phàm được ra tù sớm. Bởi theo phán quyết từ tòa án, thời gian thi hành án của ngôi sao tai tiếng này vẫn chưa kết thúc. Anh ít nhất còn phải ngồi sau song sắt 8 năm nữa mới hoàn thành bản án.

Trước tin đồn Ngô Diệc Phàm đã ra tù và sắp bị trục xuất về Canada, ban quản lý nhà tù nơi cựu nghệ sĩ này bị giam giữ vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Truyền thông Trung Quốc cho biết họ đang liên hệ xác minh thực hư với các cơ quan chức năng có liên quan. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tin đồn Ngô Diệc Phàm được thả trước thời hạn là hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Thời gian trước, cũng có tin đồn Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù. Tuy nhiên, thông tin này được truyền thông cho biết là sai sự thật. Theo tờ 163, Ngô Diệc Phàm vẫn ổn, không gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng trong tù. Các nguồn tin cũng khẳng định không hề có chuyện cựu thành viên EXO suy sụp, tuyệt thực đến tử vong sau khi bị tăng thêm án phạt vì tội trốn thuế như lời đồn trên MXH. Kể từ lúc bị bắt cho đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm ăn uống điều độ, tăng gần 10 kg, có sức khỏe rất tốt và được theo dõi vấn đề tinh thần rất kỹ trong suốt thời gian bị giam giữ.

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục rúng động showbiz Trung Quốc. Anh là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân vị thành niên. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ.

Tính đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã vào tù được 5 năm. Những hình ảnh từ lúc anh bị bắt, xét xử cho đến khi ngồi sau song sắt đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ ruột bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).

Nguồn: Sina, Sohu