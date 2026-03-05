Đăng Quang Watch ra mắt BST Diamond D 2026: Vẻ đẹp vĩnh cửu dành tặng phái đẹp nhân ngày 08/03

Năm nay, Đăng Quang Watch giới thiệu Bộ sưu tập Diamond D mới nhất, mang thông điệp trân quý vẻ đẹp thanh lịch, tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, món quà vĩnh cửu vừa lưu giữ thời gian, vừa tôn vinh phong cách và tình yêu thương.

Từ cảm hứng về người phụ nữ hiện đại – thanh lịch, tự tin và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng, Diamond D mang đến những thiết kế đồng hồ vừa thời trang, vừa ẩn chứa giá trị biểu tượng của sự trân quý.

Mỗi đường nét được chăm chút tỉ mỉ: mặt số đính đá lấp lánh, dây đeo thanh mảnh và ánh kim sang trọng – tất cả hòa quyện tạo nên nét cuốn hút riêng, giúp phái đẹp thể hiện phong cách và cá tính của mình một cách tinh tế nhất.

Tinh tế & Thanh lịch – Món quà tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ

Đồng hồ Diamond D DM1014RG tông màu vàng hồng tôn lên sự thanh lịch, phù hợp với mọi phong cách.

Với Diamond D, phụ nữ không cần cố gắng để thu hút – vì bản thân họ, trong từng cử chỉ và ánh nhìn, đã đủ rạng ngời.

Phụ kiện nâng tầm phong cách

Chỉ cần một chiếc đồng hồ mặt vuông đen cá tính, bạn đã có thể hoàn thiện outfit từ công sở đến dạo phố.

Gam màu đen quyền lực giúp tôn da, dễ phối với trang phục trắng, đỏ, be hoặc phong cách monochrome.

Đồng hồ Diamond D DM1013S-BK mặt vuông thanh lịch, mặt số tối giản – điểm nhấn quyền lực và tinh tế trong những cuộc gặp gỡ.

Mềm mại Nữ tính – Rạng ngời trong từng chi tiết

"Đồng hồ và lắc tay kết hợp – biểu tượng của phong cách hiện đại, dành cho những ai yêu cái đẹp và biết cách tạo dấu ấn riêng."



Đồng hồ Diamond D DM1017YG - thiết kế lắc tay mềm mại mang đến vẻ đẹp kiêu sa nhưng không phô trương.

Ngọt ngào và hiện đại – Sắc hồng của yêu thương

Mặt số hồng phấn dịu dàng cùng dây cao su mềm mại, viền đá tinh tế làm nổi bật nét thanh khiết và trẻ trung. Đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng yêu sự nữ tính nhưng vẫn muốn khẳng định cá tính riêng.

Thiết kế đơn giản mà tinh tế giúp chiếc đồng hồ dễ dàng kết hợp cùng mọi trang phục – từ công sở đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Đồng hồ Diamond D DM1012S-P – Sắc hồng thanh lịch tôn lên nét ngọt ngào, rạng rỡ trong từng khoảnh khắc.



Đồng hồ Diamond D DM1016S - Dây kim loại trắng – Sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh lịch và hiện đại.



Mỗi chiếc Diamond D không chỉ là phụ kiện thời gian – đó còn là cách gửi gắm tình cảm trân trọng đến người phụ nữ bạn yêu thương.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ không chỉ là dịp tặng quà, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trân trọng hành trình làm chủ thời gian của phái đẹp. Một chiếc đồng hồ không chỉ giúp họ quản lý từng phút giây, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự ghi nhận và phong cách.

Hãy để Đăng Quang Watch đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm món quà "thời gian" – để 08/03 trở thành khoảnh khắc lưu giữ yêu thương dài lâu.

