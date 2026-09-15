Thay vì rời sân khấu để nghe điện thoại, ông Huang còn bật loa ngoài để mọi người trong hội trường đều nghe được thông điệp từ tổng thống Trump

Đang ngồi nói chuyện trên sân khấu trước hàng nghìn người với các đại biểu của Hội nghị về AI All-In Summit tại Los Angeles, CEO NVIDIA ông Jensen Huang bất ngờ khi thấy thư ký đi thông bào về một cuộc gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thay vì rời sân khấu để nghe máy, ông Huang bật loa ngoài. Chỉ vài giây sau, cả khán phòng được nghe trực tiếp thông điệp của Tổng thống Mỹ về cuộc tranh luận đang nóng lên trong ngành trí tuệ nhân tạo.

“Robot sẽ không chiếm lĩnh thế giới”, ông Trump nói, đồng thời gọi những lo ngại gần đây về sự phát triển của AI là một “trò lừa bịp”. Ông cho rằng Mỹ cần thận trọng, nhưng không nên dừng bước tiến của công nghệ này.

Cuộc gọi đặc biệt này xuất hiện đúng lúc giới công nghệ đang tranh luận gay gắt về việc có nên làm chậm tốc độ phát triển AI hay không.

Chỉ vài ngày trước đó, Dario Amodei, CEO Anthropic, công bố bài viết “We Must Pace the Frontier”, kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI và tăng cường phối hợp giữa các chính phủ.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ nhiều lãnh đạo trong ngành. Nhưng mới đây, tổng thống Trump lại công khai phản đối trên mạng xã hội Truth Social, sau đó nhắc lại lập trường ngay trong cuộc gọi với ông Huang.

Không chỉ trực tiếp nói đến việc phát triển AI, ông Trump còn đề cập đến sự phát triển của các trung tâm dữ liệu phục vụ cho công nghệ này.

Tổng thống Mỹ cho rằng có những cộng đồng từng có thể “chết dần” nếu không có các trung tâm dữ liệu, nhưng nay lại trở nên “rất giàu có”. Và rằng những người phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu đang "sập bẫy của nhiều kẻ không muốn dự án này thành hiện thực". Ông không đưa ra thông tin cụ thể để minh họa cho nhận định này.

Thậm chí trong cuộc gọi điện của mình, tổng thống Trump còn ví von rằng, các trung tâm dữ liệu chính là dầu mỏ trong 20, 25 năm tới.

Trong cuộc điện thoại mới đây, tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành của mình đối với ông Huang và AI

Chi tiết này cho thấy cuộc tranh luận về AI không chỉ nằm ở các mô hình hay phòng thí nghiệm công nghệ. Đằng sau tốc độ phát triển của AI còn là nhu cầu xây dựng hạ tầng tính toán khổng lồ, trong đó các trung tâm dữ liệu đóng vai trò thiết yếu.

CEO NVIDIA không phản bác Tổng thống Mỹ. Ông nói mục tiêu là bảo đảm “mọi người đều chiến thắng trong cuộc đua AI ở Mỹ”, từ các ngành công nghiệp, doanh nghiệp, bang cho tới người dân.

Ông Huang cũng nhấn mạnh rằng Mỹ có thể tiếp tục dẫn đầu cuộc đua này mà vẫn bảo đảm an toàn.

“An toàn AI là tối quan trọng”, ông nói, đồng thời khẳng định: “Nước Mỹ có thể dẫn đầu và làm điều đó một cách an toàn”.

Đây là điểm đáng chú ý trong lập trường của ông Huang. CEO NVIDIA không phủ nhận rủi ro của AI, nhưng phản đối những dự đoán cho rằng công nghệ này có thể trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với con người.

Tranh luận nóng lên sau cảnh báo “AI có thể giết tất cả chúng ta”

Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn sau khi Jacob Coxon, một cựu nhà nghiên cứu của Anthropic, tuyên bố nghỉ việc.

Ông Coxon viết trên X rằng những người đang xây dựng AI “tin rằng nó có thể giết tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ này”. Phát biểu này khiến những lo ngại về tốc độ phát triển AI tiếp tục lan rộng trong giới công nghệ.

Dòng tweet cảnh báo về sự nguy hiểm của AI từ kỹ sư Jacob Coxon

Ông Huang gọi việc Coxon lên tiếng là hành động “can đảm”. Tuy nhiên, CEO NVIDIA cho rằng cần phân biệt giữa việc công bố những vấn đề thực tế bên trong một công ty với việc đưa ra dự đoán khoa học về tương lai.

Theo ông, cảnh báo về những gì đã xảy ra có cơ sở khác hoàn toàn với việc khẳng định AI sẽ gây ra một thảm họa trong tương lai.

Ông Huang cũng cho biết mình không biết Coxon đã chứng kiến điều gì bên trong Anthropic, đồng thời nhận định các phòng thí nghiệm AI hàng đầu đang trải qua quá trình chuyển đổi khó khăn từ những tổ chức nghiên cứu sang các tổ chức kỹ thuật.