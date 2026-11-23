Người đẹp này đã bị đài truyền hình "đóng băng" hoạt động.

Dư Khả Trình sinh năm 1998 là mỹ nhân đang lên của đài TVB. Cô từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2024. Với gương mặt ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ, Khả Trình được mệnh danh là "nữ thần Đông Trương" thế hệ mới sau khi vào showbiz. Gần đây, danh tiếng của Dư Khả Trình lên cao khi tham gia show hẹn hò siêu hot Nữ Thần Ghép Đôi 2 do TVB sản xuất. Thế nhưng, hình ảnh đẹp của sao nữ này đã sụp đổ khi cô bị lộ chuyện cặp kè với đàn ông có vợ, nhưng vẫn nhiệt tình ghép đôi với mỹ nam khác được giới thiệu trong show mai mối.

Vụ việc vỡ lở vào ngày 18/11, khi cánh săn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt gọn khoảnh khắc Dư Khả Trình thân mật khoác tay Trịnh Thao Lược (Marcus) - đạo diễn cấp cao thuộc bộ phận chương trình giải trí TVB, người phụ trách show Ma Âm Nữ Đoàn - vào lúc tối muộn trên phố. Hình ảnh này lập tức gây dậy sóng dư luận bởi Dư Khả Trình vốn xây dựng hình tượng phụ nữ độc thân, đang tìm kiếm tình yêu đích thực trên show giải trí. Không ít người còn đặt nghi vấn Dư Khả Trình cặp kè với Trịnh Thao Lược để thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng. Chưa kể, nhiều nguồn tin còn xác nhận Trịnh Thao Lược đã có vợ và Dư Khả Trình là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc của người khác.

Trước những lời đàm tiếu của công chúng, Dư Khả Trình giải thích cô và Trịnh Thao Lược gặp nhau vào buổi đêm để bàn chuyện công việc. Tuy nhiên, nữ diễn viên SN 1998 không giải thích lý do tại sao cô có những cử chỉ thân mật với Trịnh Thao Lược. Điều này càng khiến công chúng chỉ trích Dư Khả Trình nhiều hơn.

Dư Khả Trình tuyên bố độc thân, tham gia show hẹn hò tìm tình yêu đích thực. Ảnh: HK01.

Không ngờ rằng, giữa lúc chương trình đang phát sóng, cô lộ hình ảnh thân mật với 1 đạo diễn cấp cao đã có vợ của TVB. Ảnh: HK01.

Ngay sau khi Dư Khả Trình vướng ồn ào tình cảm, đài TVB đã cắt sóng cô. Ban đầu, mỹ nhân gen Z này được sắp xếp trình diễn trong 1 tiết mục tại lễ Khánh đài TVB diễn ra vào ngày 19/11. Đến lúc sự kiện chính thức diễn ra, chẳng những tiết mục mà cả suất tham dự thảm đỏ Khánh đài của cô cũng bị nhà đài "xóa sổ". Show truyền hình Nữ Thần Ghép Đôi 2 cũng được cho biết đang cân nhắc loại bỏ các cảnh quay của Dư Khả Trình.

Liên quan đến thông tin Dư Khả Trình bị TVB "phong sát" hoạt động, MC Lâm Thịnh Bân của show Nữ Thần Ghép Đôi 2 cho biết Dư Khả Trình không vắng mặt tại sự kiện để né tránh truyền thông. Trái lại, người đẹp này hiểu bản thân đang trở thành tâm điểm tranh cãi nên không muốn những thông tin tiêu cực xoay quanh đời tư cá nhân chiếm hết sự chú ý, làm ảnh hưởng đến không khí tại lễ kỷ niệm của đài. Vì vậy, cô chấp nhận mọi sự sắp xếp của TVB. Theo MC Lâm Thịnh Bân, trong vòng 2-3 ngày tới, Dư Khả Trình sẽ đích thân lên tiếng giải thích toàn bộ vụ việc với công chúng.

Đài TVB đã "đóng băng" hoạt động của Dư Khả Trình sau khi cô vướng bê bối đời tư. Ảnh: Sina.

Nguồn: HK01, Sina