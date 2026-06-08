Đang ở chung vui vẻ, cô em chồng đùng đùng dọn hết quần áo bỏ đi ngay trong đêm, tôi dọn phòng mới biết lý do

Nói rồi, nó gọi xe ôm công nghệ lỉnh kỉnh chở đồ đi ngay trong đêm, bỏ lại hai vợ chồng tôi đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

Hai vợ chồng tôi kết hôn xong thì thuê một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở Hà Nội để tiện đi làm. Gom góp tiền nong chẳng được bao nhiêu, lại gánh thêm khoản nợ mua trả góp chiếc xe máy mới nên kinh tế lúc nào cũng eo hẹp. Thấy vậy, cô em chồng mới ra trường đi làm liền chủ động đề xuất sang ở chung với anh chị, vừa để chia đôi tiền nhà, tiền điện nước, vừa để không gian đỡ trống trải. Con bé tính tình ngoan ngoãn, đi thưa về gửi, hai chị em dâu dạo này ở chung hòa thuận, vui vẻ lắm.

Thế nhưng, mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn vào đêm hôm kia. Vợ chồng tôi vừa đi làm về, còn chưa kịp tắm rửa thì thấy em chồng dọn sẵn hai chiếc vali to đùng đặt ở phòng khách. Nó nhìn tôi bằng vẻ mặt dửng dưng, bảo ngắn gọn: "Em tìm được chỗ ở mới gần công ty hơn rồi, đêm nay em dọn đi luôn cho kịp sáng mai đi làm" .

Chồng tôi gặng hỏi lý do, nó chỉ bảo ở đây gò bó, không thoải mái bằng ở với bạn. Nói rồi, nó gọi xe ôm công nghệ lỉnh kỉnh chở đồ đi ngay trong đêm, bỏ lại hai vợ chồng tôi đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

Ảnh minh hoạ

Thú thật, khoảnh khắc chiếc xe chở em chồng phóng đi, lòng tôi trào lên một sự tức giận và thất vọng tột cùng. Tôi nghĩ con bé này sao mà ích kỷ, vô tâm đến thế. Đang ở chung vui vẻ, đùng đùng bỏ đi không một lời báo trước, bỏ lại cho vợ chồng tôi một gánh nặng tiền nhà to đùng khi tháng mới vừa bắt đầu. Tôi tự hỏi không biết mình đã ăn ở sai sót ở đâu để nó phải "bỏ trốn" một cách cạn tình cạn nghĩa như vậy.

Cả đêm đó tôi hậm hực không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi cầm chổi vào căn phòng trống của em chồng để quét dọn, lau chùi lại chuẩn bị đăng tin tìm người ở ghép mới để gỡ gạc chi phí.

Phòng ốc đã được nó dọn sạch sẽ, không để lại một cọng rác. Thế nhưng, khi bước đến góc bàn làm việc cũ, tôi khựng lại khi thấy một cuốn sổ chi tiêu cá nhân nhỏ được nó cố tình đặt ngay ngắn ở đó. Kẹp bên trong cuốn sổ là một phong bì thư cùng một mẩu giấy viết tay vội vàng.

Tôi mở ra đọc, nét chữ của em chồng hiện lên khiến sống mũi tôi bỗng cay xè: "Chị ơi, chị đừng giận em nhé. Tuần trước em tình cờ đi qua phòng, nghe thấy anh chị bàn nhau chuyện tháng này công ty anh bị cắt giảm lương, chị thì đến hạn đóng tiền bảo hiểm mà trong nhà hết sạch tiền. Em biết nếu em cứ ở đây, anh chị sẽ chẳng bao giờ chịu lấy tiền phòng của em, lúc nào cũng nhường nhịn cho em. Em cố tình dọn ra ngoài ở ghép với 3 đứa bạn nữa, tiền phòng chia ra rẻ được một nửa. Căn phòng này của em còn mới, chị cứ đăng mạng cho người ta thuê lại theo tháng, kiểu gì cũng kiếm thêm được một khoản khá khá để bù vào tiền nhà. Trong phong bì này là 3 triệu em vừa nhận lương, em gửi chị phụ tiền sinh hoạt tháng này, chị cấm được từ chối đấy nhé!" .

Tôi cầm tờ giấy mà đứng trân trân giữa căn phòng trống, nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được. Hóa ra, cái sự "đùng đùng bỏ đi" đầy lạnh lùng, ích kỷ mà tôi oán trách suốt ngày qua, lại chính là sự hy sinh, là cách cư xử tinh tế và thương anh chị đến nghẹn lòng của đứa em chồng nhỏ tuổi. Nó chấp nhận mang tiếng xấu, chấp nhận chịu khổ đi ở ghép chật chội hơn, chỉ để lẳng lặng lùi lại một bước, nhường không gian cho vợ chồng tôi xoay xở qua cơn bĩ cực.

Tôi nhìn căn phòng ngập nắng, lòng tự hứa chiều nay đi làm về sẽ tự tay vào bếp nấu mấy món nó thích, rồi sang tận chỗ ở mới đón nó về ăn cơm. Sự định kiến nhỏ nhen ban đầu của tôi đã hoàn toàn tan chảy trước tình thân ấm áp và cao thượng của con bé.

Trong gia đình, đôi khi những hành động có vẻ vô lý hay lạnh nhạt nhất lại chính là vỏ bọc của một tình yêu thương thầm lặng và sâu sắc nhất. Đừng vội để sự tức giận nhất thời che mờ lý trí, bởi nếu biết kiên nhẫn nhìn thấu qua những góc khuất, ta sẽ nhận ra bản thân đang may mắn và hạnh phúc biết nhường nào khi được bao bọc bởi những chân tình ruột thịt.