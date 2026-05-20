Đang nóng vụ Kim Tae Hee uất ức òa khóc trên truyền hình vì bị Bi Rain bắt chăm con 1 mình

Người trong cuộc có động thái nóng giữa ồn ào rạn nứt liên quan tới vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain.

Chiều 20/5, tờ SPOTV NEWS đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn thời gian qua đã xôn xao trước thông tin Kim Tae Hee uất ức đến bật khóc ngay trên sóng truyền hình vì bị ông xã - Bi Rain bắt chăm con 1 mình.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của nữ diễn viên họ Kim trong 1 tập chương trình Yoo Quiz On The Block trước đây. Trong video, mỹ nhân Chuyện Tình Harvard bật khóc khi chia sẻ về những áp lực từ việc làm mẹ. Từ đây, nhiều khán giả đã đặt ra nghi vấn Bi Rain bắt vợ phải chăm con 1 mình, khiến bà xã bị quá tải và bức xúc tới mức lên hẳn truyền hình than vãn kể khổ. Thậm chí, có người còn gọi điện trực tiếp tới cho Bi Rain và mắng anh 1 trận ra trò vì cho rằng nam ngôi sao đối xử tệ với bà xã minh tinh.

Kim Tae Hee rơi lệ ngay trên sóng truyền hình, làm dấy lên nghi vấn cô đang cảm thấy bất mãn với ông xã. Ảnh: Naver

Tới nay khi nhận lời làm khách mời trên chương trình Yoo Quiz On The Block mới đây, Bi Rain đã chính thức lên tiếng làm rõ về thông tin anh bỏ bê 2 con, để bà xã 1 mình đảm nhận hết việc chăm con từ A đến Z. Theo lời nam ngôi sao sinh năm 1982, anh không hề để mặc vợ chăm con 1 mình như những lời đồn đoán của công chúng, đồng thời lên tiếng giải thích về nguồn cơn của mọi hiểu lầm: “Trong tập phát sóng ngày hôm đó, ở đoạn cuối, bà xã em có tâm sự về những áp lực khi nuôi dạy con cái. Và cô ấy lấy tay che miệng, còn rơm rớm nước mắt ngay trên truyền hình. Rồi cảnh quay bị cắt ngay ở phân đoạn này. Sau tập đó, em nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại trách móc từ mọi người kiểu như ‘Anh không đỡ đần việc chăm con giúp vợ mình hả?’. Rồi những đoạn video ngắn cắt ra từ chương trình có vợ em cứ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội càng làm tăng thêm sự hiểu lầm. Mọi người càng thêm hiểu lầm và cứ hỏi tại sao em lại để mặc vợ chăm con 1 mình. Nhưng trên thực tế, việc đưa đón các con đi học đều là do 1 tay em làm hết đó nha”.

Chưa dừng lại ở đó, Bi Rain tiếp tục bào chữa cho bản thân mình: “Thành thật mà nói, nhiều đứa trẻ thường hay bám lấy mẹ của chúng hơn mà”.

Bi Rain vừa chính thức lên tiếng làm rõ nghi vấn bắt vợ minh tinh phải nuôi con 1 mình. Ảnh: Nate

Trước đó, trong 1 tập của chương trình Yoo Quiz On The Block, Kim Tae Hee đã bất ngờ rơi nước mắt lã chã khi tâm sự về những áp lực từ việc nuôi dạy con cái: “Tôi rất căng thẳng khi nuôi dạy con cái, nhưng giờ các con đã lớn hơn nhiều, nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cũng chính trong khoảng thời gian khó khăn nhất về mặt cảm xúc, tôi chợt nhận ra có nhiều lúc mình đã đối xử không phải với mẹ”.

Bi Rain - Kim Tae Hee quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn sau đó 4 năm. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn vào các năm 2017 và 2019. Hiện 2 ngôi sao đang chung sống cùng nhau trong biệt thự có giá 5 tỷ won (90 tỷ đồng) ở Itaewon, quận Yongsan, Seoul.

“Nhất cử nhất động” của Kim Tae Hee - Bi Rain đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

