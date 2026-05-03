Đang nóng trên MXH: Soobin bị 1 "MC quốc dân" quấy rối, đùa giỡn chuyện nhạy cảm trong show

Ngày 3/5, tờ KoreaBoo đưa tin 2 nam idol Soobin và Beomgyu của nhóm nhạc nam nổi tiếng Hàn Quốc TXT đã trở thành khách mời trong chương trình của "MC quốc dân" Shin Dong Yup. Chương trình này lấy việc uống rượu và trò chuyện làm chủ đạo. Không ngờ sau 1 vài ly rượu qua lại, Shin Dong Yup đã bất ngờ nói sang chuyện 18+ nhạy cảm, thậm chí còn đề nghị được đo khoảng cách ngực của Soobin, khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Thế nhưng, không cần biết Soobin có đồng ý hay không, nam danh hài đã trực tiếp cần thước ra đo ngực đàn em ngay tại chỗ. Hành động của Shin Dong Yup khiến Soobin ngượng ngùng, lúng túng đến đỏ mặt và phải nói thẳng trên sóng rằng "anh thực sự rất xấu hổ".

Shin Dong Yup đã cưỡng ép đo khoảng cách ngực của Soobin (TXT) ngay trên show, bất chấp đàn em xấu hổ, ngượng ngùng. Ảnh: Sina.

Đoạn “đo khoảng cách ngực” này được ekip cắt thành clip nhỏ và đăng tải trên nhiều nền tảng MXH, khiến khán giả vô cùng bức xúc và chỉ trích Shin Dong Yup đùa quá trớn, có hành vi quấy rối Soobin. Theo các netizen, các chươnag trình của Shin Dong Yup thường có nội dung táo bạo, lạm dụng rượu bia, hình thể và chi tiết nhạy cảm 18+ để câu view. "Đừng mời những idol như TXT lên chương trình kiểu này rồi khiến họ cảm thấy xấu hổ", "Thật sự rất khó chịu, người nghĩ ra trò này chắc mục đích câu view là chính", " Chính Soobin còn nói 'rất xấu hổ', đây là quấy rối tình dục", "Shin Dong Yup có biết nam giới cũng cần được bảo vệ thân thể, hình ảnh, tâm lý không vậy", cư dân mạng lên án.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt của cư dân mạng, Shin Dong Yup đã xóa bỏ phân đoạn Soobin nói “rất xấu hổ” trong trailer, đồng thời gỡ bỏ clip về phần tương tác đo khoảng cách đang gây phẫn nộ khỏi MXH. Tuy nhiên người hâm mộ vẫn không thể chấp nhận, kêu gọi tẩy chay chương trình của Shin Dong Yup.

Shin Dong Yup bị chỉ trích quấy rối tình dục Soobin, lạm dụng các chi tiết nhạy cảm 18+ để câu view. Ảnh: Nate.

Trong quá khứ, khán giả từng tẩy chay, gửi đơn khiếu nại nữ diễn viên nữ diễn viên hài Lee Kyeong Shil tới cảnh sát và Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc vì hành vi quấy rối nam diễn viên Lee Je Hoon. Theo đó, Lee Kyeong Shil đã trêu đùa đàn em trên show rằng: "Bạn có thấy khe ngực của anh ấy không? Nếu bạn đổ nước xuống khe ngực đó và uống nó thì đó là thuốc, nước thiêng đấy. Nó giống như 1 hệ thống lọc nước hoàn toàn mới". Hay vì đùa cợt 18+ thô thiển với Kai (EXO), Park Na Rae đã bị cảnh sát điều tra. Còn Lee Se Young phải dừng hoạt động suốt nhiều năm sau khi bị tố động chạm thân thể nhóm nhạc nam B1A4.

Lee Kyung Shil gây phẫn nộ vì đưa ra bình luận khiếm nhã về thân hình của Lee Kyeong Shil ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: KoreaBoo.

Shin Dong Yup sinh năm 1971, là MC kiêm diễn viên hài hàng đầu tại Hàn Quốc. Nam MC bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khi vừa tròn 20 tuổi. Kể từ đó tới nay, Shin Dong Yup tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như SNL Korea, Happy Saturday, Three Men Three Women, Hello Counselor, Immortal Song 2...

Dù liên tục vướng tranh cãi, vị trí của nam nghệ sĩ trong giới giải trí vẫn rất vững chắc, cộng thêm tỷ lệ người xem cao nên chương trình của thu hút rất nhiều ngôi sao hạng A tham gia như Hyun Bin, Ha Ji Won, Song Ji Hyo…

Shin Dong Yup trở nên nổi tiếng bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ loạt show ăn khách. Ảnh: X

Nguồn: Nate, KoreaBoo