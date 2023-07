Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm thành lập

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh, trong 72 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia luôn đồng hành với nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành độc lập dân tộc, đặc biệt là đưa đất nước thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển.

Đây là sự thay đổi lớn lao mà đảng Nhân dân Campuchia (CPP) lãnh đạo nhân dân đạt được và là chân lý lịch sử mà không có ai hay thế lực nào có thể bác bỏ.

Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại buổi lễ

Theo Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo đã bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quyền dân chủ và các quyền tự do của nhân dân được tôn trọng, bảo vệ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đông đảo đảng viên CPP tham dự lễ mitting

Khi dịch COVID-19 xảy ra, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, bảo vệ sức khỏe người dân, giữ vững ổn định an sinh xã hội, nhanh chóng đưa đất nước phục hồi trở lại.

Các đảng viên CPP diễu hành trên các đường phố tại thủ đô Phnom Penh

Cùng với thành tựu trong nước thì uy tín của Campuchia cũng được nâng cao trên trường quốc tế, nhất là qua việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 40-41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và ASEAN Para Games lần thứ 12…

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Ngay sau cuộc mitting với sự tham dự của khoảng 30.000 người, các đảng viên và người ủng hộ đảng CPP khoảng 46.500 người tiếp tục tỏa ra diễu hành trên các đường phố tại thủ đô Phnom Penh.

Diễu hành trên các đường phố tại thủ đô Phnom Penh

Chủ tịch CPP Thủ tướng Hun Sen kêu gọi các đảng viên và người ủng hộ hãy bỏ phiếu cho CPP để đảng Nhân dân Campuchia vững vàng tiến tới giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới./.