Đang ngủ trong khách sạn, cô gái hét thất thanh vì một thứ trườn qua cổ, con vật lộ diện khiến ai cũng lạnh sống lưng

Phạm Trang |

Tưởng bị “ma nhát” lúc rạng sáng, nữ du khách hoảng loạn khi phát hiện thứ bò qua cổ mình là rắn hổ mang đen thật.

Trải nghiệm kinh hoàng đã khiến một nữ du khách suýt ngất khi đang nghỉ tại khách sạn ở Krabi (Thái Lan): một con rắn hổ mang đen bất ngờ bò ngang qua cổ cô ngay lúc đang ngủ.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội sau khi một người dùng Facebook đăng tải đoạn video ghi lại hiện trường. Người này kể lại: “Một chuyện cực kỳ đáng sợ. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi đang ở khách sạn tại Krabi thì bạn gái tôi lao ra khỏi phòng, vừa khóc vừa hét rằng có rắn trên giường, ngay cạnh đầu. Ban đầu tôi còn tưởng là ma chui qua tường, nhưng rồi mới biết đó là một con rắn hổ mang đen bò ngang qua cổ cô ấy. Làm sao rắn có thể xuất hiện trong khách sạn được chứ? Hình ảnh đã nói lên tất cả”.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 27/3. Nhận được tin báo từ một khách sạn tại khu vực Ao Nang, huyện Mueang Krabi, họ lập tức có mặt kiểm tra.

Tại căn phòng ở tầng 2, nơi nữ du khách người Thái đang lưu trú, lực lượng chức năng đã mất một thời gian tìm kiếm trước khi phát hiện con rắn đang ẩn dưới gầm giường. Đây là một con hổ mang dài khoảng 40 đến 45 cm, có biểu hiện hung dữ. Sau đó, con vật đã được khống chế, cho vào bao và thả về môi trường tự nhiên.

Nữ du khách cho biết, trong lúc đang ngủ, cô bất ngờ cảm thấy một vật lạnh trườn qua cổ. Khi tỉnh dậy và nhìn thấy con rắn, cô lập tức hoảng hốt báo cho nhân viên khách sạn.

Về nguyên nhân, cơ quan chức năng nhận định con rắn có thể đã leo lên cầu thang rồi chui qua khe hở chỉ khoảng 4 cm dưới cửa phòng để vào bên trong.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo nhân viên khách sạn và du khách cần kiểm tra kỹ phòng trước khi lưu trú. Dù việc rắn bò vào phòng không phải hiếm, nhưng trường hợp xuất hiện ở tầng cao như tầng 2 vẫn là điều khá bất thường.

Nguồn: Thairath

