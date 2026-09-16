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Đang ngồi uống nước, người đàn ông bị nhóm côn đồ xông vào chém

Minh Khang
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Người đàn ông ở Hải Phòng đang ngồi uống nước tại quán thì bất ngờ bị nhóm người đi 4-5 xe máy, cầm hung khí xông vào tấn công.

Tối 15/9, nguồn tin của phóng viên Báo Điện tử VTC News cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang xác minh, truy tìm nhóm người dùng hung khí tấn công một người dân tại phường Hải An vào trưa cùng ngày.

Tấn công côn đồ Hải Phòng: Nhóm người lạ bất ngờ xông vào quán nước chém người - Ảnh 1.

Hình ảnh gã đàn ông cầm hung khí chém người được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, một nhóm người đi trên 4-5 xe máy, mang theo hung khí, bất ngờ lao vào tấn công một người đàn ông đang ngồi tại quán nước.

Trên mạng xã hội, anh L.H.H. cho biết, khoảng 11h40 cùng ngày, anh đang ngồi trong quán nước trên đường Đồng Xá, phường Hải An thì nhóm người đi trên 4-5 xe máy ập tới.

Một người trong nhóm cầm vật nghi là kiếm lao vào tấn công anh H. Tuy nhiên, anh H. kịp tránh nên không bị thương.

Tấn công côn đồ Hải Phòng: Nhóm người lạ bất ngờ xông vào quán nước chém người - Ảnh 2.

Sau khi được người dân can ngăn, nhóm người cầm hung khí rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh từ clip ghi lại tại hiện trường cho thấy một số người dân nói nhóm này có thể đã đánh nhầm người. Sau đó, người dân có mặt tại quán tiến đến can ngăn, nhóm người trên rời đi.

Anh L.H.H. cho biết bản thân không có mâu thuẫn với nhóm người này. Anh mong Công an TP Hải Phòng và Công an phường Hải An xác minh, xử lý vụ việc; đồng thời kêu gọi những người có thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra.

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tấn công

quán nước

hung khí

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