Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đồng Sỹ Toàn - Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận, khoảng 18h20 ngày 11/7 tại ngôi nhà số 6 kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu (phường Kim Long) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là một người đàn ông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo Chủ tịch UBND phường Kim Long, hiện vụ án đang được Công an TP Huế thụ lý giải quyết, hiện trường đang được phong toả. Danh tính nạn nhân chưa thể tiết lộ do công an đang thực hiện công tác điều tra.

Theo hình ảnh do camrera của gia đình ở địa chỉ nêu trên ghi lại, người đàn ông mặc áo xanh than đang ngồi uống bia cùng 2 người khác trước hiên nhà thì một nam thanh niên mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế màu xanh cầm hung khí xông vào tấn công.

Hai bên vật lộn, sau đó một người đàn ông mặc áo màu xanh dương, đội mũ bảo hiểm từ ngoài xông vào đạp liên tiếp vào vùng đầu người mặc áo màu xanh than trước khi một người khác đến can ngăn, kéo ra đường. Trước khi bỏ đi, nam thanh niên áo đen dùng hung khí sát hại người mặc áo xanh than.

Gây án xong, cả hai người đàn ông liên quan đến vụ án mạng chạy xe máy rời khỏi hiện trường.