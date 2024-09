Ngày 26-9, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Chơn Thành điều tra vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Công an lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong khi đang ăn nhậu

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 25-9, anh Điểu Thành (58 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cùng 2 người bạn tên Pháo và Sơn tổ chức ăn nhậu trước hiên nhà anh Thành. Sau đó, do chỗ ngồi có nhiều kiến nên anh Pháo và Sơn chuyển đồ nhậu ra chỗ khác để nhậu tiếp.

Anh Pháo và Sơn vừa chuyển chỗ xong thì thấy anh Thành đang ngôi trên ghế nhựa bị ngã xuống đất. Cả 2 đến đỡ anh Thành dậy rồi chuyển lên võng nằm. Khi thấy anh Thành bị trầy xước ở trán, môi thâm, trào bọt mép nên 2 người đã gọi điện cho người nhà anh Thành tới kiểm tra.

Khi mọi người đến nơi thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc. Công an đã lấy lời khai những người liên quan để phục vụ quá trình điều tra.