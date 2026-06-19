Đang nấu cơm nhận tin trúng Vietlott gần 24 tỷ đồng

Đang nấu cơm, một nhân viên văn phòng thuộc thế hệ Gen Z tại TPHCM nhận được cuộc gọi từ tổng đài Vietlott thông báo trúng giải Jackpot gần 24 tỷ đồng.

Hôm nay (19/6), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01521 cho anh P.H.T. (đến từ TPHCM). Giá trị trúng thưởng gần 24 tỷ đồng. Vé trúng thưởng mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott.

Được biết, anh T. là một nhân viên văn phòng thuộc thế hệ gen Z hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh T. chia sẻ: “Vào khoảng thời gian tháng 9-10/2025, mình gặp khá nhiều việc không thuận lợi nên nghe theo mọi người khuyên mua vé số “xả xui”. Từ đó, mỗi khi mở ứng dụng và thấy kỳ quay số sắp diễn ra, anh thường mua vé để thử vận may .

Người chơi này có thói quen mua vé hằng ngày. Tùy theo tâm trạng, anh sẽ mua từ 1-2 dãy số hoặc 5-6 dãy số của các sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Bộ số mang lại giải Jackpot gần 24 tỷ đồng được lựa chọn hoàn toàn theo cảm nhận cá nhân, không dựa trên bất kỳ quy luật hay phương pháp tính toán nào.

Anh P.H.T nhận giải Jackpot Mega 6/45 gần 24 tỷ đồng.

Anh T. kể, thời điểm biết tin trúng thưởng, anh T. đang nấu cơm tại nhà. Anh T. nhận được cuộc gọi từ tổng đài Vietlott . Anh T. bất ngờ và vui mừng, sau đó kiểm tra lại trên ứng dụng Vietlott SMS để chắc chắn rằng mình là người trúng thưởng.

Sau khi nhận thưởng, anh T. cho biết trước mắt sẽ gửi tiết kiệm số tiền vừa nhận và tiếp tục công việc hiện tại.

Theo quy định, anh P.H.T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền gần 3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TPHCM - nơi đăng ký tham gia dự thưởng. Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.