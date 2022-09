Đang lấy lời khai kẻ cướp có súng ở quận 12

Ngày 12-9, Công an quận 12 (TP HCM) cho biết đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai Bùi Đức Thắng (SN 1998, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Thắng được xác định cầm hung khí xông vào cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc (quận 12) để cướp tài sản vào sáng 11-9.

Bùi Đức Thắng lúc bị bắt

Công an quận 12 cho biết qua truy xét, lúc 0 giờ 25 ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, Công an quận 12 phối hợp với Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Thắng.

Công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng

Lúc này, Thắng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Công an thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng săn), 1 vỏ đạn, 8 viên đạng cùng nhiều vận dụng khác. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.