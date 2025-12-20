Đang giao đồ ăn, shipper phát hiện 1 cậu bé mặc đồ đen đang trôi nổi dưới kênh nước đục ngầu

Theo truyền thông địa phương An Huy (Trung Quốc), chiều ngày 17/12 vừa qua, bên bờ một con sông tại huyện Dĩnh Thượng, thành phố Phụ Dương (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã xảy ra một sự việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Trong lúc đang đi giao đồ ăn như thường lệ, một shipper cùng một số người dân xung quanh bất ngờ phát hiện cảnh tượng đáng sợ ngay dưới dòng kênh nước gần đó.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một bé trai mặc đồ đen đang trôi nổi dưới dòng kênh đục. Trên bờ, nam shipper mặc đồng phục giao đồ ăn cùng nhiều người dân lập tức lao vào ứng cứu. Anh bám chặt lan can, trong khi những người xung quanh giữ chặt phía sau để làm điểm tựa, rồi thò chân xuống nước, cố gắng để cậu bé bám vào. Tuy nhiên, do dòng nước và địa hình trơn trượt, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

(Ảnh: ahwang.cn)

Ngay sau đó, một người đàn ông đã không ngần ngại nhảy xuống kênh, bế cậu bé lên khỏi mặt nước. Nam shipper cùng những người đứng trên bờ nhanh chóng hợp sức, kéo cả hai lên an toàn trong sự thở phào của tất cả những người có mặt.

Sáng ngày 18/12, khi liên hệ với anh Vương Trường Hứa - shipper trực tiếp tham gia cứu nạn, anh cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 17/12. Thời điểm đó, anh đang trên đường giao đồ ăn thì nghe thấy tiếng trẻ con hoảng hốt hô lớn: "Có người rơi xuống nước rồi!". Cảm thấy có điều bất thường, anh lập tức chạy lại và phát hiện một em nhỏ đã rơi xuống kênh.

"Lúc đó tôi thấy đứa bé sắp chìm xuống, nên bảo em cố gắng bám vào chân tôi để cầm cự thêm một chút", anh Vương kể. Trong lúc chờ phương án an toàn hơn, anh cũng nhờ những người xung quanh tìm cán xẻng để làm điểm tựa, hy vọng có thể kéo em nhỏ lên bờ. Cuối cùng, khi có người đàn ông nhảy xuống nước đỡ cậu bé từ phía dưới, cả nhóm mới có thể phối hợp đưa em lên an toàn.

(Ảnh: ahwang.cn)

"Tôi cũng có con, độ tuổi gần bằng cháu bé gặp nạn", anh Vương chia sẻ. Dù bản thân không biết bơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh nói mình không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào một điều duy nhất là làm sao cứu được đứa trẻ.

Sau khi sự việc kết thúc, anh Vương tiếp tục công việc giao đồ ăn. Do mải cứu người, đơn hàng của anh bị giao trễ, tuy nhiên anh không giải thích lý do với khách. May mắn là khách hàng cũng không phàn nàn hay trách móc gì về việc này.

Được biết, anh Vương mới bắt đầu làm shipper từ tháng 7 năm nay. Đến trưa ngày 18/12, theo thông tin từ nền tảng Taobao Flash Sale, đơn vị này đang tiến hành các thủ tục khen thưởng đối với hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của nam shipper.

(Ảnh: gmw.cn)

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trong guồng quay vội vã của những chuyến giao hàng luôn bị "đếm ngược" từng phút, các shipper phải đối mặt với không ít áp lực về thời gian, an toàn và thu nhập. Thế nhưng, khi gặp những tình huống khẩn cấp trên đường, họ vẫn sẵn sàng dừng lại, gạt bỏ đơn hàng sang một bên để giúp đỡ người khác. Một khoảnh khắc rất đời, rất người, khiến nhiều người tin rằng giữa nhịp sống hối hả, lòng tốt vẫn luôn hiện diện đúng lúc.