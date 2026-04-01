Đang giao đồ ăn gặp hỏa hoạn, hai shipper lao vào ngọn lửa cứu được cả tòa chung cư

Theo thông tin được đăng tải trên Dazhong Daily Trung Quốc, câu chuyện về hai nam nhân viên giao hàng dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người đang gây xúc động mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào đúng khung giờ cao điểm giao đồ ăn buổi trưa, khi hai nam shipper đã quyết định bỏ dở công việc, bất chấp hiểm nguy để báo động và sơ tán thành công toàn bộ cư dân trong một tòa nhà đang bốc cháy dữ dội.

Hình ảnh đám cháy tại khu dân cư do người dân ghi lại

Cụ thể, vào trưa ngày 28/3 tại một khu dân cư đông đúc thuộc Khu phát triển kinh tế Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Anh Mã Anh Hào, một nhân viên giao đồ ăn, vừa hoàn tất việc giao một đơn hàng và đang trên đường quay lại khu vực trung tâm thương mại. Khi lái xe ngang qua một tòa chung cư, anh bất chợt nhìn thấy những cuộn khói đen đặc quánh đang không ngừng tuôn ra từ cửa sổ của một căn hộ trên cao. Nhận thức được ngọn lửa đang bùng phát và có thể gây ra thảm họa, anh không do dự một giây nào, lập tức bẻ lái chạy thẳng vào bên trong khu dân cư và tiến đến ngay dưới chân ngọn lửa đang xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện sự việc nguy cấp, một đồng nghiệp khác đi ngay phía sau anh là shipper Tống Bình cũng lập tức bám theo để tìm cách ứng cứu.

Trong lúc chạy đến hiện trường, anh Mã Anh Hào đã nhanh chóng rút điện thoại gọi trực tiếp cho tổng đài cứu hỏa 119. Dù tình huống vô cùng căng thẳng, nam shipper vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc để báo cáo chính xác vị trí phát hỏa, mức độ nghiêm trọng của ngọn lửa và hướng khói đang lan rộng cho lực lượng chức năng. Ngay khi vừa cúp máy, lo sợ người dân bên trong chưa hề hay biết về tử thần đang kề cận, anh Hào cùng anh Tống Bình liều mình lao thẳng vào khu vực hành lang đang dần bị khói đen bao phủ. Hai người đàn ông thi nhau chạy dọc các tầng, dùng sức đập cửa rầm rầm vào từng căn hộ và khản giọng hô hoán mọi người mau chóng tháo chạy xuống tầng trệt. Sự nhiệt tình và quyết liệt của họ đã kịp thời đánh thức vô số gia đình, trong đó có cả hộ dân sống ngay đối diện căn hộ phát hỏa vốn chưa hề hay biết ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt ngay sát vách nhà mình.

Chân dung 2 shipper dũng cảm lao vào hỏa hoạn cứu người

Nhờ sự cảnh báo và hướng dẫn sơ tán kịp thời của hai nam shipper, toàn bộ cư dân sống trong tòa nhà đã di chuyển xuống khu vực an toàn một cách có trật tự và không có bất kỳ ai bị thương. Tuy nhiên, do địa hình của khu dân cư này có cấu trúc lối đi khá phức tạp, xe cứu hỏa khi đến nơi đã gặp khó khăn trong việc định vị căn hộ bốc cháy. Thấy vậy, anh Mã Anh Hào lại tiếp tục vội vã chạy xe máy ra tận cổng chính, vẫy tay dẫn đường cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận chính xác và nhanh nhất đến điểm hỏa hoạn. Hành động thiết thực này đã giúp đội cứu hộ tranh thủ được thời gian vàng để dập tắt ngọn lửa.

Khi thấy ngọn lửa được khống chế và đám đông đã an toàn, hai shipper mới vội vã lên xe rời đi. Dù hành động cứu người này đã khiến họ bỏ lỡ khung giờ cao điểm chạy đơn kiếm tiền, nhưng cả hai chia sẻ rằng đều cảm thấy nhẹ nhõm và cho rằng bất kỳ ai khi rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ đưa ra quyết định cứu người như họ.

Câu chuyện về 2 người hùng khoác áo shipper đã phủ sóng nhiều MXH lớn của Trung Quốc như Weibo, Douyin và cư dân mạng đã dành vô số lời khen ngợi cho sự dũng cảm của 2 shipper.