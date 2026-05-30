Đang gặp khó, Campuchia đón tin vui từ Trung Quốc

Y Vân
|

Campuchia phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng, phân bón trong nước.

Trung Quốc cam kết hỗ trợ Campuchia về nguồn cung dầu, khí đốt và phân bón nông nghiệp trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng về an ninh năng lượng và tình trạng thiếu phân bón trầm trọng hơn do gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ngày 28/5, cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn vào ngày 27/5 tại Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo tuyên bố, Trung Quốc cam kết hỗ trợ Campuchia về nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và phân bón nông nghiệp vào thời điểm Campuchia đang đối mặt với những khó khăn về an ninh năng lượng và thiếu hụt phân bón.

Trung Quốc, một trong những nước xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới, đã tuyên bố cấm xuất khẩu phân bón vào tháng 3 để bảo vệ thị trường nội địa. Nhưng vào ngày 27/5, nước này đã  công bố hạn ngạch xuất khẩu phân bón urê nhằm giảm đà tăng giá toàn cầu do gián đoạn nguồn cung liên quan đến chiến tranh Mỹ-Iran.

Milan Thomas, chuyên gia kinh tế quốc gia tại Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho biết Campuchia nhập khẩu 98% phân bón, trong khi 70% dầu mỏ được sử dụng cho giao thông vận tải. Sự phụ thuộc này khiến Campuchia rất dễ bị tổn thương trước cú sốc nhiên liệu toàn cầu.

“Nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào cả nhập khẩu và xuất khẩu, và cấu trúc kinh tế thực sự dựa vào hàng hóa trung gian từ nước ngoài để hoạt động tốt”, Thomas nói, đồng thời nhận định “các hộ gia đình sống gần mức nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những cú sốc này.

“Các hộ gia đình nông thôn, lao động di cư, công nhân may mặc và các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn với chi phí năng lượng ngày càng tăng”, ông nói thêm.

Ngày 22/4, nông dân ở Siem Reap và Prey Veng cho biết họ đang chuyển từ làm nông nghiệp sang làm các công việc khác không ổn định. Vì nợ nần chồng chất, một số người còn đối mặt với nguy cơ bị thu hồi đất do vỡ nợ trong bối cảnh giá dầu diesel và phân bón tăng cao, nắng nóng gay gắt và giá trị cây trồng thấp.

Năm 2025, Campuchia nhập khẩu 420 triệu USD phân bón nông nghiệp cùng gần 218 triệu USD thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu này đến từ các nước láng giềng và khu vực, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Khmer Times﻿

