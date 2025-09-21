Đang ế tại Việt Nam nhưng Corolla Altis có thêm bản thể thao 'cực ngầu' tại quốc gia ĐNÁ này

Toyota Corolla Altis bản GR Sport thể thao tại Malaysia. Ảnh: Paultan

Đầu năm nay, Toyota đã giới thiệu Corolla GR Sport 2025 tại Malaysia cùng với GR Yaris và GR Corolla phiên bản nâng cấp. Đây được xem là bước tiến mới của Toyota trong việc mang đến những trải nghiệm đậm chất Gazoo Racing đến gần hơn với khách hàng. Hãng xe Nhật khẳng định Corolla GR Sport không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp về mặt thẩm mỹ mà còn được cải tiến đáng kể về hiệu suất vận hành, dù không được tinh chỉnh sâu rộng như GR Yaris và GR Corolla hatchback.

So với phiên bản 2023, Corolla GR Sport 2025 sở hữu một số thay đổi về ngoại thất, nội thất thể thao GR Sport và màn hình thông tin giải trí được nâng cấp. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là hộp số CVT với tên gọi “10 cấp Sport Sequential Shiftmatic”. Mặc dù vẫn là hộp số CVT nhưng số cấp ảo đã được tăng từ 7 lên 10, giúp chuyển số mượt mà hơn và tối ưu hiệu suất ở mỗi cấp số. Khi chọn chế độ Sport, các tính năng Auto Brake Downshifting và Cornering Gear Fix Control sẽ được kích hoạt, mang lại khả năng kiểm soát bướm ga tốt hơn khi thoát cua. Động cơ vẫn được giữ nguyên là loại 2ZR-FE 1.8L Dual VVT-i, công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 172Nm.

Động cơ xăng 1.8L. Ảnh: Paultan

Không chỉ nâng cấp hộp số, Toyota còn tinh chỉnh bộ điều khiển hệ thống lái trợ lực điện, giúp đánh lái mượt mà hơn khi vào cua liên tục. Hệ thống treo cũng được cải tiến với giảm xóc, lò xo cuộn phía sau và thanh cân bằng mới. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch với lốp 225/40R18.

Bên trong khoang lái, Corolla GR Sport 2025 toát lên vẻ thể thao với sự kết hợp giữa hai màu đen và đỏ. Các đường chỉ khâu và dây an toàn màu đỏ nổi bật trên nền đen chủ đạo. Logo GR trên vô lăng và nút khởi động càng làm tăng thêm tính thể thao cho chiếc xe. Về tiện nghi, xe được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây. Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense đầy đủ cùng hệ thống an ninh với khóa động cơ, cảm biến siêu âm trong cabin, cảm biến vỡ kính và hệ thống định vị xe của UWMT cũng được tích hợp.

Nội thất Corolla Altis bản GR Sport. Ảnh: Paultan

Toyota Corolla GR Sport 2025 có ba tùy chọn màu sắc ngoại thất: Đỏ Mica Metallic, Trắng Ngọc Trai Platinum White Pearl Mica và Đen Mica Attitude Black Mica.

Tại Việt Nam, mẫu xe này được biết đến với cái tên Corolla Altis, đi kèm với đó là doanh số bán cực thấp. Tháng 8/2025 vừa qua, Corolla Altis ghi nhận 19 chiếc được giao, lũy kế từ đầu năm chỉ đạt 181 chiếc, trung bình hơn 22 chiếc/tháng.

