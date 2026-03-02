Đáng đời Á hậu làm tiểu tam bị ghét nhất showbiz, nay bị đài truyền hình thẳng tay cắt luôn hợp đồng

Sau khi đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2013, Thái Tư Bối nhanh chóng về dưới trướng TVB với vai trò diễn viên. Trong những năm qua, cô liên tục dính nhiều bê bối làm kẻ thứ 3, chen chân vào chuyện tình cảm của loạt sao nữ và bị gán mác “tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc)”.

Tới sáng 2/3, tờ 163 đưa tin, Thái Tư Bối đã bị “ông lớn” TVB cắt hợp đồng, chính thức rời khỏi công ty này sau hàng loạt scandal động trời. Trang web chính thức của TVB cũng vừa chính thức gỡ bỏ thông tin của nàng Á hậu tai tiếng, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ hợp tác kéo dài suốt 13 năm qua. Trong động thái mới nhất, Thái Tư Bối cũng đã xóa số điện thoại của người quản lý TVB trong phần giới thiệu trên trang Instagram cá nhân.

Thái Tư Bối từng là con cưng của TVB nhưng nay đã phải “ra đường”, bị “ông lớn” làng truyền hình phủi bỏ mối quan hệ. Điều này khiến khán giả của TVB cảm thấy vô cùng hả hê, bởi lẽ kể từ nay về sau họ sẽ không còn phải chứng kiến tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng của nhà đài này.

Thái Tư Bối bị TVB “cho ra đường” sau loạt ồn ào làm tiểu tam. Ảnh: 163

Thái Tư Bối suốt những năm qua trở thành “cái gai” trong mắt công chúng bởi loạt drama làm tiểu tam chấn động. Nàng Á hậu này tài năng có hạn nhưng lại liên tục dính phốt tình ái, hết lần này đến lần khác lộ chuyện cặp kè bạn diễn nam đã có người yêu. Người đầu tiên là Trịnh Tuấn Hoằng - bạn diễn đàn anh của cô trong phim Bát Quái Thần Thám. Cả 2 bị truyền thông phanh phui chuyện hẹn hò, nhiều lần đánh lẻ hay đi sự kiện cùng nhau. Đặc biệt là khi đó, Trịnh Tuấn Hoằng đang có bạn gái.

Cuộc tình này nhanh chóng đi đến hồi kết khi Thái Tư Bối bước vào đoàn phim mới mang tên Xung Tuyến. Lúc này, sao nữ họ Thái bị khui chuyện hẹn hò với tận 2 bạn diễn cùng lúc là Chu Chí Văn và La Tử Dật (La Trọng Khiêm). 1 ngày nọ, Thái Tư Bối đã bị bắt gặp đến nhà riêng của Chu Chí Văn. Sau đó, Thái Tư Bối rời đi và có cuộc hẹn hò riêng với La Tử Dật. Điều đáng nói là khi ấy, La Tử Dật sắp sửa cưới bạn gái - nữ diễn viên đình đám Dương Di. Rất may là La Tử Dật - Dương Di vượt qua được giai đoạn sóng gió này và kết hôn với nhau.

Chưa dừng lại ở đó, lúc dính ồn ào với Chu Chí Văn và La Tử Dật, Thái Tư Bối vẫn còn đang hẹn hò với Mạch Thu Thành. Điều này đồng nghĩa với việc nàng Á hậu tai tiếng không chỉ “cắm sừng” bạn trai mà còn chen chân vào mối quan hệ của đàn chị Dương Di.

Tiếp theo sau đó, Thái Tư Bối rơi vào chuyện tình ái tay 3 cùng Hồng Vĩnh Thành - bạn diễn của cô trong Vị Tưởng Thiên Khai và nữ diễn viên Đường Thi Vịnh. Chuyện tình ái này cũng một thời khiến dư luận điên đầu, trong đó Thái Tư Bối bị chỉ trích không ít.

Thái Tư Bối dính tin cặp kè nhiều sao nam, trong đó không ít người đã có bạn gái. Ảnh: 163

Đỉnh điểm, vụ ồn ào Thái Tư Bối làm tiểu tam phá hoại cuộc hôn nhân của tài tử Vương Hạo Tín đã khiến nàng Á hậu bị gán mác “tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz xứ Cảng Thơm”. Thái Tư Bối - Vương Hạo Tín nổ tin hẹn hò khi đóng chung loạt phim Bước Qua Ranh Giới trong bối cảnh mỹ nam họ Vương đã kết hôn với minh tinh Trần Tự Dao.

Sau khi mối quan hệ sai trái bị phanh phui, Thái Tư Bối cũng chẳng che giấu tình cảm với Vương Hạo Tín. Tại lễ trao giải TVB 2018, khi Vương Hạo Tín lần đầu giành ngôi Thị đế, Thái Tư Bối vốn đang ở hậu trường trả lời phỏng vấn đã lập tức chạy tới trước sân khấu, dành tặng đàng trai cái nhìn đắm đuối, vẻ mặt đầy hạnh phúc như thể cô mới là chính thất. Tới năm 2020, Vương Hạo Tín công khai tổ chức sinh nhật cho nhân tình.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2021, công chúng ngỡ ngàng, nóng mắt khi nhìn thấy Vương Hạo Tín tay trong tay cùng Thái Tư Bối sải bước trên thảm đỏ sự kiện của TVB. Thái Tư Bối còn gây xôn xao với hình ảnh ngẩng cao đầu, tự tin khoác tay “chồng người” trước truyền thông. Trong khi đó, chính thất Trần Tự Dao lại xuất hiện lẻ bóng. Đây được đánh giá màn đi thảm khiến dư luận sôi máu nhất trong lịch sử Cbiz.

Sau đó, mối quan hệ giữa đôi “gian phu dâm phụ” cũng kết thúc. Đến hiện tại, Vương Hạo Tín - Trần Tự Dao vẫn chưa ly hôn, nhưng đã ly thân và không còn nhắc tới nhau trước công chúng. Còn Thái Tư Bối nay lâm thảm cảnh bị đài TVB “tống ra đường”, không rõ tương lai còn có thể đóng phim được nữa hay không.

Vương Hạo Tín ngoại tình với Thái Tư Bối sau lưng bà xã Trần Tự Dao. Ảnh: HK01