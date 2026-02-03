Đang định sắm TV mới thì phải chốt ngay trong Tết 2026

Giá ổn định, nhiều ưu đãi lớn

Tết là thời điểm các thương hiệu tung ra nhiều chương trình ưu đãi lớn để kích cầu mua sắm. Do đó, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí khi lên đời TV vào dịp này. Chẳng hạn, Samsung đang triển khai chương trình ưu đãi mừng năm mới lên đến 26 triệu khi mua TV của hãng, bao gồm tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 26 triệu khi mua AI TV đang được Samsung triển khai, mang đến cơ hội đón Tết lớn cho nhiều gia đình

Ngoài ra, sắm sửa TV ở thời điểm này là cách để có mức giá tốt trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng giá mới. Theo các chuyên gia, thị trường TV đang có xu hướng tăng giá do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM đang diễn ra trên toàn cầu. Dự kiến chỉ trong quý đầu năm 2026, giá các hợp đồng DRAM sẽ tăng 50%, kéo theo đà tăng giá của các thiết bị điện tử, bao gồm TV đến tận năm 2027.

Đa dạng lựa chọn về mẫu mã, công nghệ

Trước Tết là thời điểm các nhà sản xuất đã giới thiệu xong những sản phẩm TV chủ lực của mình. Người dùng lúc này cũng đã có được cái nhìn toàn cảnh về thị trường cũng như công nghệ mới nhất đang hiện diện. Đây là lúc hợp lý để đặt lên bàn cân so sánh và chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất.

Mua sắm TV trước Tết, người dùng có thể thoải mái lựa chọn các dòng TV khác nhau tuỳ thuộc nhu cầu. Nếu yêu thích công nghệ Mini LED thì các dòng TV Neo QLED 8L/4K của Samsung như QN950F, QN90F… với khả năng kiểm soát ánh sáng và độ tương phản chi tiết đến từng điểm ảnh sẽ là lựa chọn vô cùng phù hợp. Trong khi đó, tín đồ yêu thích trải nghiệm điện ảnh chuẩn mực có thể hướng đến các dòng TV Samsung OLED như S95F với sắc đen sâu, độ tương phản cao cùng công nghệ màn hình chống phản sáng (Glare Free) vượt trội. Với những người yêu thích nghệ thuật hoặc phong cách sống, các dòng TV Lifestyle như The Frame, với khả năng "biến hoá" thành tranh nghệ thuật khi tắt đi chính là chân ái.

Công nghệ đèn nền Mini LED Quantum Matrix Plus (sử dụng đèn LED siêu nhỏ với kích thước chỉ bằng 1/40 đèn LED thông thường) mang đến khả năng kiểm soát ánh sáng, độ tương phản chi tiết cho TV Samsung Neo QLED 4K.

Thị trường TV dịp Tết cũng sôi động với đa dạng kích thước màn hình, phù hợp với từng không gian sống và nhu cầu giải trí. Bên cạnh các kích thước quen thuộc như 55", 65", 75", các nhà sản xuất lớn như Samsung cũng cung cấp các tùy chọn TV màn hình cực đại 98-100-115 inch để mang đến trải nghiệm đắm chìm như khi thưởng thức điện ảnh tại rạp hay xem thể thao trên sân vận động. Đây cũng là nhà sản xuất hiếm hoi sở hữu công nghệ Supersize Picture Enhancer, giúp tối ưu độ sắc nét và màu sắc cho kích thước màn hình cực đại.

Kích thước màn hình cực đại cho trải nghiệm đắm chìm hoàn hảo khi thưởng thức các chương trình Tết

Ở thời điểm giáp Tết, các công nghệ mới nhất liên quan đến AI cũng đã có mặt trên sản phẩm nghe nhìn của các hãng. Trong số đó phải kể đến AI Upscaling với khả năng chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K/4K sắc nét bất kể chất lượng đầu vào. Công nghệ này sử dụng sức mạnh từ vi xử lý AI NQ8 thế hệ 3 với 768 mạng trí tuệ, giúp tối ưu từng chi tiết trong khung hình để đảm bảo trải nghiệm mãn nhãn ngay cả thưởng thức các thước phim cũ với độ phân giải thấp.

Phù hợp với nhiều nhu cầu Tết

Không chỉ là sở hữu một thiết bị điện tử mới, sắm TV vào dịp Tết cũng đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu đặc thù trong dịp đầu năm năm mới. Trong đó phải kể đến nhu cầu trang hoàng Tết, tô điểm không gian sống. Người dùng có thể lựa chọn những dòng TV sở hữu thiết kế Infinity One sang trọng, thanh lịch như Samsung Neo QLED để tạo điểm nhấn hút mắt trong phòng khách của gia đình. Viền màn hình siêu mỏng và chân đế gương của dòng TV này không chỉ tạo cảm giác như TV đang lơ lửng trong không gian mà còn giúp người dùng đắm chìm tuyệt đối vào các nội dung giải trí. Với kho nội dung đồ sộ từ các đối tác OTT nội địa hàng đầu tư FPT Play, VieON, VTVGo, Galaxy… người dùng có thể tiếp cận mọi nội dung Tết đặc sắc như ca nhạc, hài, thể thao… ngay khi bật TV.

Thưởng thức thế giới giải trí Tết đặc sắc cùng kho nội dung đa dạng trên Samsung AI TV

Một nhu cầu khác cũng được đáp ứng khi lên đời Samsung AI TV chính là nâng cấp trải nghiệm sống thông minh với ứng dụng SmartThings. Ứng dụng này cho phép TV kết nối với mọi thiết bị gia dụng khác trong nhà (tủ lạnh, điều hoà, hệ thống đèn, robot hút lau giặt sấy, máy giặt sấy…) và điều khiển dễ dàng ngay trên màn hình lớn. Sử dụng chế độ AI Energy trên SmartThings cũng giúp quản lý điện năng tiêu thụ của các thiết bị, giúp tiết kiệm đến 30% điện năng khi sử dụng TV trong giai đoạn cao điểm.

Với nhiều lý do thuyết phục kể trên, người dùng không nên bỏ qua giai đoạn Tết Bính Ngọ để sắm sửa TV với nhiều ưu đãi cho gia đình. Một chiếc TV cao cấp đến từ những thương hiệu uy tín như Samsung – "ông hoàng" thị trường TV toàn cầu 20 năm liên tiếp sẽ là khởi đầu hoàn hảo về trải nghiệm sống trong năm 2026.