Đường dây ma túy này do đối tượng Nguyễn Trọng Bình, tên thường gọi Bình “Năm” (SN 1963, trú tại số 70C/199 Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Trước đó, ngày 28/7/2018, Nguyễn Trọng Bình bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 14 bánh heroin có trọng lượng hơn 4.901 gam, 1 xe ô tô và một số tang vật có liên quan. Ngày 02/8/2018, Nguyễn Trọng Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 19/3/2019, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị can Nguyễn Trọng Bình: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Trọng Bình bị bệnh rối loạn loạn thần khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy…”.

Đối tượng Nguyễn Trọng Bình và tang vật

Tuy nhiên, theo tài liệu lực lượng chức năng thu thập được, mặc dù đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng Nguyễn Trọng Bình vẫn trực tiếp, thường xuyên điều hành hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hải Phòng. Với vỏ bọc hoàn hảo của kẻ “tâm thần”, bằng những mánh khoé gian xảo, hắn đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ mua bán ma túy.

Sau một thời gian kiên trì đeo bám, xác minh rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá.

Ngay sau khi nắm được thông tin chính xác ngày 31/7/2024, đối tượng sẽ bỏ trốn khỏi Bệnh viện tâm thần Trung ương I để vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ tỉnh ngoài về Hải Phòng tiêu thụ, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án đã lên kế hoạch phá án.

Đúng 17h5 ngày 31/7/2024, tại ngõ 87 Cam Lộ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 990,31 gam methamphetamine, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Kiểm tra chất ma túy trong nước tiểu của Nguyễn Trọng Bình cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy methamphetamine và MDMA.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Bình đã khai nhận hành vi phạm tội: Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Khoa điều trị bắt buộc, Bệnh viện tâm thần Trung ương I (địa chỉ tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), Bình thường xuyên trốn khỏi bệnh viện.

Ngày 30/7/2024, khi bỏ trốn ra ngoài, đang đứng tại khu vực cổng bệnh viện thì có 2 đối tượng (hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) gặp gỡ, trao đổi thuê Nguyễn Trọng Bình vận chuyển ma túy từ tỉnh Hưng Yên về Hải Phòng. Nhận mối “làm ăn” này, ngày 31/7/2024, Bình trốn khỏi Bệnh viện tâm thần Trung ương I và đang trong quá trình vận chuyển ma túy từ Hưng Yên về Hải Phòng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lãnh đạo CA Hải Phòng khen thưởng lực lượng tham gia phá án (Ảnh: CA Hải Phòng)

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Bình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh phá chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, liên tỉnh về Hải Phòng đi các địa phương khác tiêu thụ, ngày 16/8, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia phá án.