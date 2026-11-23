Hãng xe Trung Quốc này đã áp dụng lệnh triệu hồi ở 4 quốc gia với quy mô hơn 50.000 xe.

Chery đang phải đối mặt với làn sóng triệu hồi liên quan đến mẫu Omoda 5 sau khi xuất hiện các trường hợp hư hỏng, thậm chí rụng rời trục bánh xe phía sau khi xe đang lưu thông. Vấn đề này lần đầu tiên được ghi nhận tại Malaysia, sau đó tiếp tục được phản ánh ở một số thị trường khác, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Nam Phi và Australia.

Sự việc mới nhất xảy ra ngày 6/10/2026 tại Johor Bahru, Malaysia. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ cụm bánh sau đã tách rời khỏi thân một chiếc Omoda 5; cụm bánh phía sau được cho là bao gồm dầm xoắn, tay đòn, giảm xóc và cả hai bánh xe.

Rất may, vụ việc không ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, mức độ hư hỏng khiến cơ quan chức năng Malaysia phải vào cuộc điều tra và tạm đình chỉ phê duyệt kiểu loại phương tiện (VTA) đối với mẫu xe này, đồng thời dừng đăng ký xe mới trong thời gian xác minh.

Hai sự cố gãy trục xảy ra tại Malaysia vào tháng 4/2024 và tháng 10/2026.

Trước đó, ngày 28/4/2024, một chiếc xe tại Malaysia được ghi nhận gặp tình trạng gãy cụm trục sau khi đang di chuyển. Sau vụ việc, cơ quan quản lý đường bộ Malaysia yêu cầu Chery triệu hồi kiểm tra 600 xe Omoda 5. Theo kết quả điều tra được hãng công bố thời điểm đó, nguyên nhân liên quan đến thiết bị hàn tự động tại nhà cung cấp linh kiện không được hiệu chỉnh đúng cách sau khi thay đầu hàn. Trong số 600 xe thuộc diện kiểm tra, 60 xe được xác định sử dụng linh kiện nằm trong lô có nguy cơ lỗi và cần thay thế.

Sau sự cố tháng 10/2026, Chery Malaysia tiếp tục triển khai chiến dịch triệu hồi quy mô lớn hơn, với 8.878 xe Omoda 5 thuộc hai phiên bản C và H. Những xe nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra, thay thế linh kiện nếu cần thiết mà không mất phí.

Không chỉ Malaysia, chiến dịch triệu hồi sau đó còn được mở rộng sang nhiều thị trường. Tại Trung Quốc, Chery đã gửi thông báo lên Cơ quan Quản lý thị trường quốc gia ngày 6/11, dự kiến bắt đầu triệu hồi từ ngày 27/11. Tổng cộng 53.882 xe thuộc hai dòng Omoda 5 và Tiggo 5X, sản xuất trong giai đoạn từ ngày 6/6/2022 đến 31/12/2023, nằm trong diện ảnh hưởng.

Trong khi đó, tại Indonesia, Chery công bố chương trình triệu hồi phòng ngừa ngày 10/11, áp dụng cho một số xe Omoda 5 bản Z và RZ sử dụng động cơ xăng. Tại Nam Phi, chiến dịch liên quan đến 2.685 xe Omoda C5, bên cạnh 17.508 xe Tiggo 4 Pro. Đến ngày 13/11, Australia cũng công bố triệu hồi 7.285 chiếc Omoda 5 đời 2023. Như vậy, ngoài Malaysia, bốn thị trường khác đã có thông báo xử lý liên quan đến nguy cơ lỗi cụm trục sau.

Omoda C5 tại Việt Nam không ảnh hưởng

Omoda là thương hiệu thuộc Tập đoàn Chery, được phát triển song song với Jaecoo trong chiến lược mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Omoda 5 được phân phối tại Việt Nam với tên gọi Omoda C5, với các phiên bản sử dụng động cơ xăng, có giá niêm yết từ 539 triệu đến 669 triệu đồng. Ngoài ra, dòng xe này còn có các phiên bản hybrid SHS-H với giá từ 669 triệu đến 749 triệu đồng. Mẫu xe nhà Omoda được xếp vào phân khúc B+ tại thị trường Việt Nam.

Lô xe Omoda C5 tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia hiện không ảnh hưởng.

Trước những lo ngại về sự cố gãy trục sau tại Malaysia, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam, từng khẳng định các xe Omoda C5 phân phối trong nước không liên quan đến lô linh kiện gặp vấn đề tại thị trường này. Theo chia sẻ của ông Quang, nguyên nhân của sự cố năm 2024 xuất phát từ nhà cung cấp linh kiện dành riêng cho thị trường Malaysia, khi quy trình hàn bằng robot không được thực hiện đúng tiêu chuẩn.

Ông nhấn mạnh: "Điều này đến từ nhà cung cấp của thị trường Malaysia, không ảnh hưởng đến các mẫu Omoda C5 tại Việt Nam hay các thị trường lân cận".

Vị đại diện cũng cho biết xe C5 bán tại Việt Nam có nguồn gốc từ Indonesia, không phải Malaysia. Hiện này sau sự cố vào tháng 10/2026, Omoda Indonesia cũng đưa ra thông báo bị triệu hồi, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết hãng đã cho kiểm tra rà soát lại thông tin lô hàng nhập khẩu về Việt Nam, thông báo rằng số xe Omoda C5 tại Việt Nam không thuộc diện cần triệu hồi.