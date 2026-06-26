Đang di chuyển đến một quốc gia Đông Nam Á, tàu chở 1 triệu thùng dầu Nga bất ngờ bị vây bắt

Mới đây, Hải quân Pháp đã bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga.

Con tàu mang tên Deliver bị chặn gần Sicily khi đang trên hành trình từ cảng Primorsk (Nga) qua kênh đào Suez để tới Singapore. Theo nguồn tin quân sự phương Tây, đây là một tàu chở dầu cỡ trung, ước tính có thể vận chuyển khoảng 700.000 -1 triệu thùng dầu thô mỗi chuyến.

Tổng cộng từ đầu năm 2026 đến nay, châu Âu đã bắt giữ 9 tàu bị nghi liên quan đến mạng lưới này, trong đó riêng Pháp thực hiện 4 vụ. Trước đó, Anh cũng đã chặn một tàu chở dầu tại eo biển Manche hôm 14/6, trong khi ba tàu khác bị kiểm tra trong một chiến dịch rà soát tại Địa Trung Hải.

Phát biểu sau vụ việc, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không để đội tàu bóng tối lách lệnh trừng phạt và tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Châu Âu đã sẵn sàng hành động.”

Theo điều tra ban đầu, Deliver treo cờ Cameroon dù đã bị xóa khỏi đăng ký của quốc gia này từ nhiều tuần trước, đồng nghĩa với việc tàu hoạt động trong tình trạng “không quốc tịch”, vi phạm luật hàng hải quốc tế.

Chính lỗ hổng này cho phép lực lượng Pháp tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Giới chức Cameroon cũng đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng lạm dụng cờ quốc gia châu Phi này bởi các tàu bị trừng phạt, đặc biệt là những tàu liên quan đến Nga.

Các tàu trong “đội bóng tối” thường là tàu cũ, sở hữu mập mờ, đăng ký dưới nhiều quốc gia khác nhau nhằm né tránh hệ thống bảo hiểm và giám sát của phương Tây. Đây là công cụ quan trọng giúp Nga tiếp tục xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày sang các thị trường như châu Á, bất chấp lệnh trừng phạt.

Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang đàm phán gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, với trọng tâm là lĩnh vực năng lượng và vận tải biển.

Dù vậy, các biện pháp hiện tại vẫn chưa thể làm tê liệt hoàn toàn dòng chảy dầu Nga. Moscow đã thích nghi bằng cách bán dầu với giá chiết khấu sâu cho các khách hàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, duy trì nguồn thu ngoại tệ quan trọng.

Việc một tàu như Deliver có thể chở tới gần 1 triệu thùng dầu cho thấy quy mô tài chính khổng lồ mà mỗi chuyến hàng mang lại. Chỉ cần vài chục chuyến mỗi tháng, nguồn thu này có thể lên tới hàng tỷ USD.

Phản ứng trước vụ việc, đại sứ quán Nga tại Pháp gọi đây là “hành động cướp biển” và “vi phạm luật pháp quốc tế”. Theo hãng tin TASS, phía Nga khẳng định không có công dân nước này trong thủy thủ đoàn.

Tuy nhiên, các nước châu Âu cho rằng việc siết chặt mạng lưới vận tải này là cần thiết để hạn chế nguồn tài chính phục vụ chiến sự của Moscow.

Theo Reuters﻿