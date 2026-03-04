Đang di chuyển bất ngờ bị chặn bắt, phát hiện 45 lỗi vi phạm, tàu chở dầu nghi của Nga phải nộp 12 triệu USD mới được thả

Chính phủ Bỉ mới đây xác nhận đang tạm giữ tàu chở dầu Ethera tại cảng Zeebrugge sau khi phát hiện con tàu này treo cờ giả, làm sai lệch giấy tờ và có hàng loạt vi phạm kỹ thuật.

Ethera bị chặn bắt trên biển Bắc vào cuối tuần trước bởi lực lượng đặc nhiệm Bỉ, với sự hỗ trợ của trực thăng hải quân Pháp. Động thái này diễn ra trong chiến dịch tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga.

Sự việc mở đầu khi radar giám sát phát hiện Ethera - bị nghi nằm trong “hạm đội bóng tối” của Nga, di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Bỉ với nhiều dấu hiệu bất thường. Khi bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, con tàu treo cờ Guinea nhưng thông tin đăng kiểm không khớp với dữ liệu quốc tế, cho thấy dấu hiệu giả mạo. Sau khi được lai dắt vào cảng Zeebrugge, một cuộc thanh tra toàn diện đã được tiến hành.

Kết quả kiểm tra cho thấy Ethera vi phạm tới 45 lỗi khác nhau, từ sai phạm trong giấy tờ thủy thủ đoàn đến các hỏng hóc kỹ thuật nghiêm trọng, khiến con tàu bị tạm giữ vô thời hạn.

Bộ trưởng Giao thông Bỉ Jean-Luc Crucke khẳng định tàu chỉ được rời cảng sau khi sửa chữa đầy đủ và nộp khoản tiền đặt cọc 10 triệu euro (12 triệu USD). Thuyền trưởng người Nga và 20 thuyền viên - chủ yếu là người Ấn Độ, cùng 3 người Gruzia và 1 thủy thủ Indonesia, được yêu cầu ở lại trên tàu để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Quốc phòng Bỉ, Ethera nằm trong danh sách trừng phạt của EU. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, Brussels đã đưa hàng trăm tàu dầu vào diện cấm nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken nhấn mạnh: “Bỉ là quốc gia sáng lập NATO và EU. Chúng tôi không đứng ngoài cuộc trước các nỗ lực né lệnh trừng phạt của Nga. Bắt giữ Ethera là thông điệp rõ ràng rằng châu Âu đang quyết tâm bảo vệ biển Bắc và hạn chế nguồn tài chính phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết trực thăng hải quân Pháp đã phối hợp với lực lượng Bỉ trong quá trình áp tải và kiểm soát tàu.

Ông nhấn mạnh: “Châu Âu quyết tâm chặn đứng mọi nguồn tài chính phục vụ cuộc chiến của Nga tại Ukraine bằng cách thực thi triệt để các lệnh trừng phạt.”

EU đã liệt kê hàng chục tàu dầu bị nghi thuộc hạm đội bóng tối của Nga, cấm các tàu này cập cảng hoặc sử dụng dịch vụ hàng hải của khối. Ethera được xem là trường hợp mới nhất cho thấy mức độ tinh vi của hoạt động vận chuyển dầu lách luật, từ giả mạo quốc tịch, thay đổi nhận dạng đến né tránh giám sát tín hiệu.

Theo Euronews; Moscow Times﻿