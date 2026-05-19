Đang đào quặng bỗng phát hiện mỏ vàng 90 triệu tấn nằm ngay cạnh, có thể làm rung chuyển thị trường kim loại quý

Vu Lam
|

Một mỏ vàng mới được khám phá đang thu hút nhiều sự chú ý.

Một phát hiện địa chất mới tại Indonesia đang thu hút sự chú ý của giới khai khoáng quốc tế, khi các nhà nghiên cứu xác định được một khu vực khoáng hóa vàng quy mô lớn nằm ngay gần một mỏ đang hoạt động.

Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, các dữ liệu ban đầu cho thấy đây có thể là một trong những phát hiện vàng đáng chú ý nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt trong bối cảnh các mỏ vàng quy mô lớn ngày càng hiếm.

Theo các nghiên cứu công bố trong năm 2026, khu vực mới được xác định có thể chứa khoảng 22-44 triệu tấn đá khoáng hóa. Đây là con số rất lớn nếu so với mặt bằng chung của các phát hiện vàng mới trên thế giới hiện nay.

Tổng lượng vàng tiềm năng có thể dao động từ vài chục đến gần một trăm tấn. Với kịch bản thận trọng, trữ lượng vàng có thể vào khoảng 20-40 tấn, trong khi các ước tính lạc quan hơn cho thấy con số có thể đạt 80-90 tấn nếu tồn tại các vùng quặng giàu hơn.

Giá trị kinh tế của khu mỏ này có thể lên tới hàng tỷ USD. Ngay cả trong kịch bản thấp, tổng giá trị cũng có thể đạt từ 1,5 đến 3 tỷ USD. Nếu trữ lượng cao hơn, con số này có thể tăng lên khoảng 5-7 tỷ USD, thậm chí còn lớn hơn nếu các giai đoạn thăm dò tiếp theo phát hiện thêm các thân quặng có hàm lượng cao.

Điểm đặc biệt của phát hiện này là vị trí của nó không nằm ở một khu vực hoàn toàn mới, mà ngay gần một mỏ đang khai thác. Cụ thể, tại khu vực Kolokoa nằm cạnh mỏ Pani, phát hiện đang dần hình thành thông qua các lõi khoan địa chất, biến một sườn đồi tưởng như bình thường thành một mục tiêu khai thác có thể đo lường được.

Bằng cách sử dụng mô hình 3 chiều cấu trúc lòng đất, kết hợp dữ liệu địa hóa từ các lõi khoan trước đây, phân tích các đứt gãy địa chất và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học có thể xác định những thân quặng nằm sâu hơn hoặc lệch khỏi các hướng khoan cũ, những yếu tố khiến chúng bị bỏ sót trong quá khứ.

Chính vị trí địa lý lại là lợi thế lớn nhất của Kolokoa. Khu vực này chỉ cách thân quặng chính của mỏ Pani khoảng 500 mét. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu được phát triển, quặng tại đây có thể tận dụng hạ tầng sẵn có như đường vận chuyển, nhà máy xử lý và đội ngũ vận hành.

Mỏ Pani hiện đặt mục tiêu sản xuất khoảng 3-3,6 tấn vàng trong năm 2026, với kế hoạch đạt sản lượng cao hơn trong tương lai. Việc bổ sung thêm nguồn quặng gần kề có thể giúp kéo dài vòng đời khai thác và tối ưu hóa chi phí vận hành.﻿

Indonesia vốn là một trong những quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất thế giới, với những mỏ vàng quy mô toàn cầu như Grasberg Mine. Vì vậy, việc phát hiện thêm các khu vực giàu vàng gần những mỏ hiện hữu không phải là điều quá bất ngờ, nhưng vẫn mang ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và chiến lược.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng từ một “tín hiệu địa chất” đến một mỏ thương mại là một chặng đường dài. Khu vực này cần được khoan xác minh với mật độ dày hơn để đánh giá chính xác hàm lượng vàng.

Phát hiện mới tại Indonesia cho thấy một thực tế rõ ràng rằng dù vàng đã được khai thác suốt hàng nghìn năm, những nguồn tài nguyên lớn vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt, mà chỉ ngày càng khó tiếp cận hơn.

Nếu như trước đây vàng thường nằm gần bề mặt và dễ khai thác, thì ngày nay các mỏ mới thường ẩn sâu dưới lòng đất hoặc nằm trong những cấu trúc địa chất phức tạp. Điều đó buộc ngành khai khoáng phải dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu và các phương pháp phân tích tiên tiến.

Theo Earth.com

