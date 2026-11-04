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Đảng Dân chủ thắng áp đảo, kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ

Phương Anh
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Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ từ tháng 1 tới, với những chiến thắng áp đảo.

Theo NBC News dự báo kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ , đảng Dân chủ dự kiến sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện từ tháng 1 tới.

Đảng này đến nay đã giành lại 5 ghế Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa tại các bang Iowa, Ohio, North Carolina, South Carolina và Texas, qua đó tạo nên bước ngoặt lớn trong cục diện chính trị Mỹ.

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Cử tri trong sự kiện của đảng Dân chủ.

Trong khi đó tại Hạ viện, theo phân tích của NBC News, đảng Dân chủ sẽ giành ít nhất 252 ghế. Con số này có thể tăng hoặc giảm vài ghế khi kết quả kiểm phiếu được hoàn tất, nhưng chắc chắn vượt xa mốc 218 ghế cần thiết để chiếm đa số tại cơ quan lập pháp này.

Không chỉ giành quyền kiểm soát Quốc hội, đảng Dân chủ còn lật ngược kết quả tại các cuộc bầu cử thống đốc ở 4 bang gồm Texas, Georgia, Ohio và Iowa. Các chiến thắng này tiếp tục cho thấy làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu (Exit Poll) của NBC News cho thấy tâm lý bất bình đang lan rộng trong cử tri Mỹ. Cụ thể, tỷ lệ không tán thành cách điều hành của Tổng thống Donald Trump lên tới 62%. Hơn 75% cử tri cũng không hài lòng với hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đáng chú ý, gần một nửa số cử tri được hỏi cho biết họ xem cuộc bầu cử lần này là cơ hội để bày tỏ sự phản đối ông Trump. Những kết quả thăm dò này phần nào lý giải chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông “hơi bất ngờ” trước thất bại của đảng Cộng hòa , đồng thời thừa nhận với hai người dẫn chương trình Bret Baier và Martha MacCallum của Fox News rằng ông từng kỳ vọng đảng mình sẽ đạt kết quả tốt hơn trên toàn quốc.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh truyền hình này, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tổ chức những cuộc vận động tranh cử vô cùng hoành tráng” , đồng thời đề cập đến sự nhiệt tình và ủng hộ mà ông nhận thấy từ các cử tri Cộng hòa trong suốt chiến dịch tranh cử.

Ông Trump cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước thất bại của Thượng nghị sĩ Darline Graham (đảng Cộng hòa, bang South Carolina), người không thể giành chiến thắng trong cuộc đua tái tranh cử nhiệm kỳ đầy đủ trước ứng viên Dân chủ Annie Andrews. Ông cho biết bà Graham vẫn đang chịu tang người anh trai quá cố, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

Đáng chú ý, chưa đầy 10 phút trước cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump đã đăng bài chỉ trích chính kênh truyền hình này trên mạng xã hội Truth Social.

Ông viết: “Fox News phải chịu trách nhiệm về những thất bại này vì liên tục và thường xuyên dành sóng cho phe đối lập thuộc đảng Dân chủ, thậm chí còn hơn thế nữa”.

Tags

đảng dân chủ

Hạ viện

Thượng viện

Donald Trump

Fox News

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