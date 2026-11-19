Tôi thấy mình thật đáng trách.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải đứng lặng giữa một bãi gửi xe, nhìn chiếc áo khoác cũ mà thấy lòng nặng trĩu đến vậy. Chỉ một hành động nhỏ của vợ, một việc cô ấy âm thầm làm mà không cần tôi biết, lại khiến tôi nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Khoảng nửa năm nay, vợ tôi bận rộn hơn hẳn trước kia. Cô ấy vừa được giao thêm công việc ở cơ quan, thường xuyên phải tăng ca, có hôm về nhà khi tôi đã ăn cơm xong. Những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng cũng thưa dần. Tôi đi làm về, muốn kể vài chuyện ở công ty nhưng vợ chỉ nghe qua loa rồi lại cắm cúi xử lý công việc. Nhiều hôm tôi cảm thấy mình giống như người ở chung nhà hơn là một người chồng được quan tâm.

Đúng lúc ấy, tôi nảy sinh tình cảm với một cô đồng nghiệp. Cô ấy trẻ hơn vợ tôi vài tuổi, vui vẻ, hoạt bát và đặc biệt luôn dành thời gian lắng nghe tôi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han, những lần đi ăn riêng sau giờ làm, rồi dần dần chúng tôi vượt quá giới hạn. Tôi biết mình đang ngoại tình, biết điều đó là sai nhưng vẫn tự tìm lý do để biện minh. Tôi nghĩ mình cũng có quyền được yêu thương, được quan tâm chứ không phải lúc nào cũng sống trong cảm giác bị bỏ quên.

Những ngày gần đây, tôi thậm chí còn cảm thấy vui vẻ, háo hức mỗi khi đến công ty. Tôi không nhận ra rằng mình đang ngày càng xa vợ.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm nay. Buổi chiều, thời tiết bất ngờ chuyển lạnh, trời đổ mưa lớn. Tôi không mang áo mưa, cũng chẳng có áo khoác, trong lòng đang loay hoay không biết làm thế nào để về nhà. Nhưng lúc mở cốp xe máy để tài liệu vào tránh mưa, tôi không ngờ bên trong lại có chiếc áo khoác quen thuộc của mình, được gấp gọn gàng ngay ngắn.

Tôi nhận ra đó là chiếc áo vợ mua cho tôi từ mùa đông năm ngoái.

Chợt nhớ tối qua, khi hai vợ chồng đang ăn cơm, bản tin thời tiết có thông báo không khí lạnh tràn về. Vợ tôi lúc ấy chẳng nói gì nhiều, tôi cũng không để tâm. Thế mà sáng nay, chẳng biết cô ấy đã âm thầm đặt áo vào cốp xe từ lúc nào.

Tôi đứng rất lâu bên chiếc xe, cổ họng nghẹn lại. Người phụ nữ mà tôi cho rằng không còn quan tâm đến mình vẫn nhớ tôi có thể bị lạnh, vẫn lo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Còn tôi, trong lúc cô ấy bận rộn gánh vác công việc và gia đình, lại chọn cách tìm kiếm sự quan tâm từ một người phụ nữ khác.

Tôi thấy mình thật đáng trách. Tôi không biết vợ có nhận ra những thay đổi của tôi hay chưa, càng không biết nếu cô ấy phát hiện chuyện ngoại tình thì liệu còn có thể tha thứ. Tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn dừng lại tất cả mối quan hệ sai trái kia nhưng không biết phải mở lời thế nào.