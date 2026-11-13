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Đang cứu hộ vụ nổ bình gas khiến 3 nhà dân đổ sập ở TPHCM

Nguyễn Dũng
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10 sáng nay 13/11, tại cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, TPHCM đã xảy ra vụ nổ làm sập 3 căn nhà liền kề. Cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ, chưa có thông tin thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ nạn nhân. Hiện thương vong chưa được xác định.

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Do đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa nên giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật....

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hiện trường vụ nổ bình gas

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Tags

nổ bình gas

cứu hộ

sập nhà

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