Trên các hội nhóm, diễn đàn nhiều người chia sẻ về câu chuyện khi đang thực hiện thao tác chuyển tiền thì ngỡ ngàng khi ứng dụng ngân hàng cảnh báo tài khoản nhận tiền là tài khoản lừa đảo.

Được biết, đây là tính năng mới mà ứng dụng MBBank triển khai. Trong bối cảnh tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, việc bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của khách hàng trở thành một ưu tiên hàng đầu đối với các ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Quân đội đã triển khai tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhằm mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Khi khách hàng thực hiện thao tác chuyển tiền, hệ thống của MBBank sẽ tự động kiểm tra thông tin tài khoản người nhận. Nếu tài khoản này nằm trong danh sách nghi ngờ lừa đảo, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo đến khách hàng.

Cảnh báo này giúp khách hàng có thể dừng lại và kiểm tra lại thông tin trước khi tiếp tục giao dịch. Đây là một tính năng đặc biệt hữu ích trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, khi mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến việc mất mát tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các hình thức lừa đảo cũng ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Từ việc giả mạo thông tin cá nhân đến việc tạo ra các tài khoản ngân hàng giả mạo, những kẻ lừa đảo không ngừng tìm cách chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho các ngân hàng trong việc bảo vệ khách hàng của mình trước những mối đe dọa tiềm ẩn.

Dưới đây là một số khuyến cáo của Cơ quan Công an

1. Để tránh bị lừa đảo, người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.

2. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng đến tài khoản của mình thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công.

3. Ngoài ra, lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước.

4. Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn hoặc thực hiện tố giác tội phạm qua chức năng gửi Kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng VNeID.