Đang chuẩn bị bữa tối, doanh nhân nhận tin trúng độc đắc 92 tỷ đồng

Đại Việt |

Ông Đ.T đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng giải Jackpot 1 (độc đắc) trị giá gần 92 tỷ đồng.

Ngày 28/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết đơn vị này vừa trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.333 trị giá gần 92 tỷ đồng cho ông Đ.T (ngụ tỉnh Ninh Bình).

Ông Đ.T trúng giải độc đắc gần 92 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Ông T. là doanh nhân và đang kinh doanh tự do tại địa phương. Ông là chủ thuê bao Mobifone và mua vé số thông qua ứng dụng Vietlott SMS.

Ông T. cho biết, ông đã mua xổ số tự chọn từ những ngày đầu ra mắt tại Việt Nam, sản phẩm đầu tiên ông trải nghiệm là Mega 6/45. Các sản phẩm ông thường lựa chọn gồm: Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35.

Chia sẻ về cách chọn số, ông T. cho biết với mỗi sản phẩm, ông đều tự xây dựng cho mình các bộ số yêu thích và duy trì mua các dãy số này trong thời gian dài. Theo ông, đây là những con số mang lại may mắn cho bản thân và gia đình.

Màn hình chiếc điện thoại của ông T. thông báo trúng giải độc đắc. (Ảnh: Đ.V)

Chia sẻ về thời điểm trúng thưởng, ông T. cho hay, khi đó ông đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông thấy rất bất ngờ và chưa tin đó là sự thật. Ngay sau đó, ông thông báo cho vợ biết. Cả hai vợ chồng cùng nhau kiểm tra và đối chiếu lại. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ, ông T. mới tin rằng mình là chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá gần 92 tỷ đồng.

Theo ông T., ông sẽ sử dụng tiền trúng thưởng để đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ dành dụm cho cuộc sống trong tương lai.

Ông T. đã ủng hộ hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt với số tiền 1 tỷ đồng.

Theo quy định, ông T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền gần 9,2 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

