Đang chở gần 2 triệu thùng dầu tới Trung Quốc, một tàu xuất phát từ Venezuela gặp biến lớn ngay trên biển

Lực lượng quân sự Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ở Ấn Độ Dương sau khi theo dõi tàu từ vùng biển Caribe, đánh dấu vụ chặn bắt tàu thứ ba ở khu vực này.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích quân sự hồi tháng trước tại Caracas, Washington đã tăng cường phong tỏa đối với các tàu thuyền bị trừng phạt đến/đi từ quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một bài đăng trên X ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng của họ đã lên tàu Bertha vào đêm qua.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tàu Bertha, mang cờ Quần đảo Cook, có liên hệ với Công ty TNHH Quản lý Tàu biển Shanghai Legendary và nằm trong diện trừng phạt từ tháng 1/2020.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, vị trí cuối cùng được ghi nhận của tàu trên hệ thống theo dõi tàu AIS là vào ngày 24/2, khi đang di chuyển trên Ấn Độ Dương ngoài khơi Maldives.

“Tàu Bertha hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribbean và đã tìm cách lách quy định”, Lầu Năm Góc tuyên bố. “Từ vùng biển Caribbean đến Ấn Độ Dương, chúng tôi đã theo dõi và ngăn chặn”.

“Ba tàu đã bỏ chạy và hiện cả ba đều đã bị bắt giữ”, Lầu Năm Góc cho biết thêm nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Tàu Bertha rời vùng biển Venezuela vào đầu tháng 1. Theo Samir Madini, đồng sáng lập tổ chức chuyên theo dõi hoạt động tàu biển TankerTrackers, con tàu chở khoảng 1,9 triệu thùng dầu thô nặng Merey hướng đến Trung Quốc. Bertha là tàu chở dầu duy nhất còn lại bị truy đuổi sau khi hơn chục tàu khác chạy khỏi bờ biển Venezuela sau khi ông Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết lực lượng quân sự Mỹ đã lên tàu chở dầu Suezmax Aquila II ở Ấn Độ Dương. Tiếp đó là vụ bắt giữ tàu Veronica III ở cùng khu vực vào ngày 15/2.

Các tàu bị bắt giữ trước đó hoặc là thuộc diện trừng phạt của Mỹ hoặc là một phần của “hạm đội bóng tối” gồm các tàu che giấu nguồn gốc để vận chuyển dầu từ Iran, Nga hoặc Venezuela.

Theo phân tích của Reuters, tính tới nay, lực lượng Mỹ đã chặn bắt 10 tàu chở dầu kể từ tháng 12, và thả ít nhất 2 trong số đó.

Theo Reuters, AP﻿