Đẳng cấp sao nữ hạng A gọi tên Lưu Diệc Phi: Cứ xuất hiện lại gây sốt, chăm khoe dáng gợi cảm khó rời mắt

Không phải ngẫu nhiên mà Lưu Diệc Phi luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu khí chất thanh tao, gương mặt mang vẻ đẹp sang trọng, cô gần như không cần quá nhiều chiêu trò vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện.

Mới đây, "thần tiên tỷ tỷ" lại chiếm spotlight tại chiến dịch quảng bá thương hiệu. Đặc biệt tại sự kiện lần này, Lưu Diệc Phi lựa chọn mặc hai thiết kế đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Mỗi lần lộ diện, mỹ nhân Hoa ngữ lại khiến cư dân mạng phải bàn luận không ngớt vì khí chất khó rời mắt. Không chỉ đơn thuần là nhan sắc, điều khiến công chúng bàn luận không ngớt chính là khí chất "khó sao chép" của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi mặc hai trang phục đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Ảnh: Tổng hợp

Lưu Diệc Phi không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mà còn sở hữu một hành trình sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Hoa ngữ. Sinh năm 1987 trong một gia đình có nền tảng tri thức và nghệ thuật, cha cô là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa nên cô sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật.

Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi chính thức ra mắt năm 2002 với bộ phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi, đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất. Chỉ trong vài năm sau đó, cô nhanh chóng tạo "cơn sốt" màn ảnh nhỏ với loạt vai diễn kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, qua đó khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ diễn viên 8X Trung Quốc.

Không dừng lại ở truyền hình, Lưu Diệc Phi tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh quốc tế, nổi bật với dự án Mulan (2020) của Disney, nơi cô đảm nhận vai Hoa Mộc Lan và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình vươn ra Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ qua các tác phẩm như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án đáng chú ý khác.

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, Lưu Diệc Phi còn là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Bvlgari, cùng các tập đoàn công nghệ lớn như Dreame. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp vượt thời gian, khí chất thanh tao và tầm ảnh hưởng thương mại toàn cầu đã giúp cô trở thành một biểu tượng văn hóa đương đại, đại diện cho sự giao thoa hoàn hảo giữa giá trị phương Đông truyền thống và đẳng cấp quốc tế hiện đại.

Với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi đã khẳng định vị thế ngôi sao hạng A. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng là người khá kín tiếng về đời tư trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đến nay, mối quan hệ duy nhất được cô công khai là với tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, từng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông châu Á.

Hiện ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên trong biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông. Nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, yêu thiên nhiên, chăm sóc thú cưng và duy trì lối sống lành mạnh. Điều đáng chú ý là cô vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát mà không cần can thiệp "dao kéo", tiếp tục duy trì hình ảnh trong trẻo đặc trưng đã gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm qua.