Đẳng cấp nhan sắc không chỉnh sửa của mỹ nhân Vbiz: 45 tuổi khoe da nâu, dáng nuột, mặt không thấy điểm nào lão hoá

Hiền Thục là một trong những mỹ nhân “lão hóa ngược” của Vbiz khi ở độ tuổi 45 vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến nhiều người trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Vóc dáng thon gọn, mảnh mai như bị thời gian bỏ quên của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, trong khi làn da rám nắng, bóng khỏe dưới ánh nắng càng khiến diện mạo cô thêm rạng rỡ. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét nhìn Hiền Thục hiện tại khó tin cô đã bước sang tuổi 45. Bên cạnh đó, giữa bối cảnh da nâu đang lên ngôi trong showbiz, diện mạo khỏe khoắn của người đẹp sinh năm 1981 cũng được khen là bắt trend một cách đầy tự nhiên.

Hiền Thục với sắc vóc rạng rỡ ở tuổi 45. (Ảnh: FBNV)

Hiền Thục gây ấn tượng với đôi chân dài thanh mảnh, săn chắc nhưng không quá gầy, tạo cảm giác khỏe khoắn và đầy sức sống. Diện swimsuit đỏ ôm sát nổi bật, body cân đối với vòng eo nhỏ gọn cùng tỷ lệ cơ thể mảnh mai, nhẹ nhàng của nữ ca sĩ như càng thêm phần nổi bật. Điều gây chú ý nhất là làn da của cô: căng bóng, đều màu và bắt sáng rõ rệt, đặc biệt ở phần chân và bờ vai, tạo hiệu ứng khỏe khoắn như vừa được phủ một lớp nắng mật ong. Gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười nhẹ khiến tổng thể thêm tươi tắn, trong khi mái tóc đen dày, bồng bềnh trong gió biển càng giúp nữ ca sĩ trông trẻ trung, "hack tuổi".

Đôi chân thon dài, nhưng phần đùi "mật ong" đầy quyến rũ của Hiền Thục.

Làn da bóng khỏe, đều màu giúp giao diện nữ ca sĩ thêm phần sexy.

Mái tóc dài, dày chắc khỏe của người đẹp cũng khiến dân tình phải ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)

Netizen trầm trồ trước sắc vóc như đang "lão hóa ngược" của Hiền Thục. Nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ có cả da, dáng và tóc đẹp ở tuổi 45.

Bí quyết giữ dáng của Hiền Thục nhiều năm qua đến từ lối sống khá kỷ luật, lành mạnh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô duy trì thói quen ăn chay gián đoạn trong nhiều năm, có giai đoạn kéo dài từ một đến ba tháng, thay vì ăn kiêng khắt khe để ép cân. Chế độ này giúp cơ thể được “nghỉ ngơi”, hạn chế nạp quá nhiều chất béo và thực phẩm chế biến sẵn, từ đó giữ vóc dáng nhẹ nhàng, thanh mảnh hơn. Hiền Thục ưu tiên các món đơn giản như rau xanh, trái cây, ngũ cốc, đồng thời hạn chế đồ ngọt và món nhiều dầu mỡ - những yếu tố dễ khiến tăng cân và làm da xuống sắc. Theo nhiều người, ăn chay đúng cách còn hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giảm cảm giác nặng nề và giúp làn da sáng khỏe nhờ tăng lượng chất xơ, vitamin từ thực vật. Bên cạnh ăn uống, Hiền Thục cũng duy trì vận động đều đặn như yoga, đạp xe và đi bộ, nhờ vậy cơ thể luôn săn chắc, mảnh mai nhưng vẫn giữ được vẻ khỏe khoắn.