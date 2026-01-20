Đăng ảnh khoe giàu lên mạng, cựu sinh viên xuất sắc bị cảnh sát truy nã

Chỉ vì một bức ảnh khoe thu nhập trên mạng xã hội, một cựu sinh viên ưu tú từng được xem là hình mẫu thành công của giới trí thức châu Á tại Mỹ đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, trở thành đối tượng bị FBI truy nã toàn quốc.

Nhân vật trong câu chuyện là Ngô Kiện (Jian Wu, 34 tuổi), từng tốt nghiệp trường đại học hàng đầu Trung Quốc, sau đó sang Mỹ học tập và làm việc trong lĩnh vực tài chính. Từ một sinh viên ư tú được săn đón, cuộc đời anh rẽ sang hướng hoàn toàn khác chỉ sau một lần khoe khoang sự giàu có trên mạng.

Bức ảnh gây bão cộng đồng

Hai năm trước, trên một diễn đàn ẩn danh tại Bắc Mỹ bất ngờ xuất hiện một bài đăng khoe thu nhập cá nhân. Bức ảnh là biểu đồ tăng trưởng lương theo từng năm, bắt đầu từ hơn 300.000 USD vào năm 2018, tăng lên 500.000 USD vào năm 2019, gần 1 triệu USD vào năm 2020 và đến năm 2022 thì vọt lên con số gây choáng 23,5 triệu USD.

Đi kèm biểu đồ chỉ là một dòng chú thích ngắn ngủi: “Tâm lý vẫn còn non nớt, tìm nơi không ai quen biết để khoe một chút”.

Bức ảnh Ngô Kiện đăng trên diễn đàn ẩn danh. (Ảnh: Sohu)

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trong các cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Nhiều người tò mò danh tính chủ nhân bức ảnh, không ít người cho rằng đây là một nhân vật đứng sau những “huyền thoại làm giàu” nơi Phố Wall. Khi đó, không ai ngờ rằng tấm ảnh tưởng như vô hại này sau đó lại trở thành chứng cứ quan trọng trong hồ sơ điều tra hình sự của FBI.

Từ sinh viên ưu tú đến nghi phạm hình sự

Theo các tài liệu công bố sau này, Ngô Kiện sinh ra tại Trung Quốc, có thành tích học tập xuất sắc từ sớm, đặc biệt nổi trội ở Toán học và lập trình. Sau khi tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước, Ngô sang Mỹ học tiếp và nhanh chóng gian nhập nhóm nhân sự tinh hoa trong giới tài chính.

Trong nhiều năm, con đường sự nghiệp của Ngô Kiện được xem là “phiên bản hoàn hảo của giấc mơ du học”: công việc danh giá, mức thu nhập tăng nhanh và vị trí quản lý khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, đằng sau bề ngoài hào nhoáng ấy, các sai phạm nghiêm trọng đã âm thầm diễn ra.

Trang cá nhân trên một MXH của Ngô Kiện. (Ảnh: Sohu)

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng Mỹ, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, Ngô Kiện đã nhiều lần can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu nội bộ của công ty nơi anh làm việc.

Các công tố viên cáo buộc anh chỉnh sửa thông số quan trọng, sử dụng dữ liệu giả để tạo ra kết quả vượt trội, khiến doanh nghiệp tin rằng anh mang lại lợi nhuận đặc biệt lớn. Chính những con số “đẹp bất thường” này đã giúp Ngô Kiện nhận khoản tiền thưởng lên tới 23,5 triệu USD trong năm 2022.

Điều trớ trêu là con số này trùng khớp hoàn toàn với biểu đồ thu nhập từng được đăng tải trong bài khoe giàu ẩn danh trước đó. Khi công ty phát hiện những sai lệch nghiêm trọng trong hệ thống, cuộc điều tra nội bộ được mở, kéo theo sự chú ý của các cơ quan quản lý tài chính Mỹ.

Lệnh truy nã toàn quốc

Tháng 9/2025, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực phía Nam bang New York phối hợp cùng FBI chính thức khởi tố Ngô Kiện với hàng loạt cáo buộc, bao gồm gian lận dữ liệu, thao túng hệ thống và chiếm đoạt tiền thưởng trái phép với giá trị lên tới hàng chục triệu USD.

Tại thời điểm lệnh truy nã được ban hành, Ngô Kiện đã rời khỏi nơi cư trú và hiện vẫn đang bỏ trốn. Từ một sinh viên ưu tú được ngưỡng mộ, anh trở thành tâm điểm của một vụ án gây chấn động, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, Ngô Kiện đã nhiều lần can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu nội bộ của công ty. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều chuyên gia pháp lý cho biết, chính bài đăng khoe thu nhập tưởng như vô danh trên mạng đã giúp cơ quan điều tra lần ra dấu vết tài chính, đối chiếu thời gian và xác định nghi phạm. Một hành động bốc đồng trên internet cuối cùng lại trở thành “lời tự thú” không thể chối cãi.

Câu chuyện của Ngô Kiện được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng về ranh giới mong manh giữa thành công và sụp đổ, giữa hào quang và vòng lao lý, nơi chỉ một khoảnh khắc không kiểm soát được sự tự mãn cũng đủ khiến cả cuộc đời rẽ sang hướng không thể quay đầu.