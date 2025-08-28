HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân

Minh Chiến |

Dịp diễu binh, diễu hành này là dịp hiếm hoi người dân được tận mắt ngắm nhìn những khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tối 27-8, tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, dàn xe bánh xích và thiết giáp bánh lốp khi đi qua các tuyến đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương... đã nhận được sự quan tâm hàng ngàn người dân.

Người dân reo hò khi dàn xe tăng, bọc thép tham gia sơ duyệt diễu binh. Video: Minh Chiến

Sau khi sơ duyệt diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, khối xe bánh xích, xe pháo quân sự bánh lốp, các loại khí tài của quân đội đã tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường trong sự reo hò, phấn khích của người dân.

Những ngày này là dịp hiếm hoi người dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng được tận mắt ngắm nhìn những khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Buổi sơ duyệt tối 27-8 bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Đặc biệt, sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Hình ảnh dàn xe tăng và thiết giáp, các loại khí tài tham gia sơ duyệt diễu binh tối 27-8:

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 1.

Loạt khí tài tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành được người dân rất quan tâm

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 2.

Hình ảnh rất đông người dân tập trung tại đường Điện Biên Phủ để theo dõi

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 3.

Dàn xe tăng, pháo hạng nặng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 4.

Xe tăng T-55

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 5.

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 6.

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 7.

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 8.

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 9.

Xe thiết giáp đi qua đường Trần Phú

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 10.

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 11.

xe tăng T-54 cải tiến

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 12.

Chiến sĩ vẫy tay chào người dân khi đi qua đường Điện Biên Phủ

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 13.

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 14.

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 15.

Chiến sĩ trên xe thiết giáp

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 16.

Xe chỉ huy thông tin BTR-60PU

Dàn xe tăng , bọc thép diễu binh Quốc khánh 2 - 9 thu hút hàng ngàn người dân - Ảnh 17.

Các loại khí tài của Quân đội nhân dân di chuyển trên đường trong tiếng hò reo của người dân.

Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
