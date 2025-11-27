Đàn vịt "lạc trôi" vào resort 5 sao ở Nha Trang sau lũ: Diễn biến sau đó

Những ngày qua, hình ảnh đàn vịt nghi bị lũ cuốn, "lạc trôi" đến một resot 5 sao trên đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa) đã khiến nhiều người bật cười. Trong những hình ảnh được chia sẻ, các chú vịt đi dạo trên bờ biển, trong khuôn viên khu resort. Nhiều du khách bất ngờ, thích thú khi gặp đàn vịt và mua bánh pizza cho đàn vịt thưởng thức.

Đàn vịt đi dạo trên bãi biển.

Mới đây, chia sẻ trên Tri thức - Znews, đại diện khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre - nơi những chú vịt "lạc trôi" đến cho biết, sáng ngày 27/11, sau 2 ngày tắm biển, bơi ao, đàn vịt nói trên đã được nhân viên khu vực giải trí, vui chơi đưa về sở thú để thuận tiện chăm sóc.

Về thông tin cho rằng đàn vịt này bị lũ cuốn trôi trong trận lụt lịch sử tại Khánh Hòa hôm 18/11 vừa qua, phía resort cho hay vẫn chưa thể khẳng định thông tin này.

"Đàn vịt đi nghỉ dưỡng" - cư dân mạng bình luận.

Được biết, đàn vịt này xuất hiện tại resort vào ngày 25/11. Nhiều người đã chụp ảnh, quay clip về đàn vịt rồi đăng lên mạng xã hội khiến những chú vịt đi lạc trở nên nổi tiếng. Đàn vịt sau đó đã được thả xuống hồ nước ngọt của resort. Cư dân mạng nhìn đàn vịt bơi tung tăng trong hồ đều bày tỏ mong muốn phía resort sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng những chú vịt này để cảnh quan xung quanh thêm sinh động.





Đàn vịt đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Tung tăng bơi lội ở hồ nước.



